சென்னை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் எழுதி இருப்பதாகவும், தமிழருக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் எல்லாம் செய்கிறோம் என்று முதலமைச்சர் கூறக்கூடிய இந்த சூழலில் ஆதரவு கொடுத்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், வானதி சீனிவாசன், பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் டெல்லி செல்கின்றனர்.
டெல்லியில் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பதோடு, பிரதமரை சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்க உள்ளனர். இதற்காக சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்தபோது பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, ''அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனையோ பெருமைகளை சேர்த்திருக்கிறது. அதில் எல்லாம் மணிமகுடமாக தமிழ் மண்ணை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை துணை ஜனாதிபதியாக ஆக்கி பெருமை சேர்க்க இருக்கிறது.
அத்துடன் தமிழரை வேட்பாளராக அறிவித்ததற்காக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அதே சமயம், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் கட்சி வேறுபாடு இன்றி ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒரு கடிதம் கொடுத்திருக்கிறேன். இந்தியா கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படுவது அவர்களுடைய விருப்பம். அதை பற்றி நாம் எடுத்துக்கூற முடியாது. இருந்தாலும் இது, தமிழகத்திற்கு பெருமை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம்.
எனவே அனைவரும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் வைக்கிறோம். ஆதரவு கொடுப்பதும், கொடுக்காமல் இருப்பதும் அவர்களுடைய விருப்பம். ஆனால் தமிழருக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் எல்லாம் செய்கிறோம் என்று தமிழக முதலமைச்சர் கூறக்கூடிய இந்த சூழலில் ஆதரவு கொடுத்தால் பொருத்தமாக இருக்கும்.'' என்று நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவர் கூறினார்.