தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் இபிஎஸ் தான் - மீண்டும் மீண்டும் சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்! - NAINAR NAGENDRAN SPEECH

ஓ.பன்னீர் செல்வம் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவாரா? என்கிற கேள்விக்கு, திமுக அரசு வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

கோப்பு படம்
கோப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 24, 2025 at 7:31 PM IST

திருச்சி: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீண்டும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ரயில் மூலம் நெல்லையிலிருந்து இன்று திருச்சி வந்தார்.

அப்போது அவர் திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, "பாஜக - அதிமுக பொருந்தா கூட்டணி என பலர் பேசி வருகிறார்கள். பாஜக இந்தியா முழுவதும் 1200 எம்எல்ஏக்களையும் 330 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கொண்ட கட்சி. பா.ஜ.க - அதிமுக பொருந்தா கூட்டணி என கூறுபவர்களுக்கு எத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், எத்தனை எம்.எல்.ஏக்கள், எத்தனை கவுன்சிலர்கள் இருக்கிறார்கள் ? ஒவ்வொருத்தரை பற்றி கூற காரண காரியங்கள் வேண்டும்.

திமுக அரசு மக்கள் விரும்பத்தகாத அரசாக உள்ளது. சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை, போதைப் பழக்கம் அதிகரித்து இருப்பது போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது. எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் வீட்டிற்கு அனுப்பக்கூடிய அரசாங்கமாக திமுக அரசாங்கம் உள்ளது.

முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என கூறுவது வதந்தி. தமிழ்நாட்டில் தான் இதுபோன்ற வதந்திகள் பரப்பப்படுகின்றன. ஜெகதீப் தன்கர் சுதந்திரமாகத்தான் இருக்கிறார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

நெல்லையில் அமித் ஷாவின் உரைக்குப் பின் எடப்பாடி பழனிசாமி மனவருத்தத்தில் இருக்கிறாரா? என்கிற கேள்விக்கு, "யாரும் மனவருத்தத்தில் இல்லை" என்று நயினார் பதலளித்தார்.

மேலும், "தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதமர் இனி அடிக்கடி வருவார். தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி இருக்கக்கூடாது; திமுகவின் B டீமாக பலர் இருக்கிறார்கள். கூட்டணி ஆட்சியா, தனித்து ஆட்சியா என்பதில் ஊடகத்தினர் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம். இதுதொடர்பான கேள்வியை ஊடகத்தினர் இனி கேட்க வேண்டாம். எங்கள் கூட்டணியில் பெரிய கட்சி அதிமுக தான்," என்று அவர் கூறினார்.

"உங்கள் கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முதல்வர் வேட்பாளரா?" என மீண்டும் செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "ஆம்" என மட்டும் நயினார் நாகேந்திரன் பதில அளித்தார்.

"அத்துடன் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இன்னும் சில கட்சிகள் இணைவார்கள். பலமான கூட்டணி அமைத்து தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என அவசியம் இல்லை. நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும். திமுக அரசு வீட்டிற்கு அனுப்பப்படும்," என்றார்.

"ஓ.பன்னீர் செல்வம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் மீண்டும் இணைவாரா? என்கிற கேள்விக்கு, "திமுக அரசு வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு எம்ஜிஆர் கொள்கையை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

