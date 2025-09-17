ETV Bharat / state

டிடிவி தினகரனிடம் திடீர் மாற்றம் - நயினார் நாகேந்திரன் வியப்பு

பிரதமர் மோடியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தங்க மோதிரங்களை வழங்கினார்.

அரசு மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய நயினார்
அரசு மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய நயினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 8:19 PM IST

1 Min Read
சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக தேர்தலில் பரப்புரை செய்வேன் எனக்கூறிய டிடிவி தினகரன், தற்போது ஏன் எதிராக பேசுகிறார் என்பது தெரியவில்லை என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள அரசு ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம். மருத்துவமனையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வடசென்னை கிழக்கு மாவட்ட பாஜக இளைஞரணி சார்பில் தங்க மோதிரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

பாஜக வட சென்னை கிழக்கு மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் அணில் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை வழங்கினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், ''பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 'தூய்மை இந்தியா திட்டம்' மூலம் தூய்மை பணியை மேற்கொண்டோம். மேலும், 'காக்கும் கரங்கள்' மூலம் உணவளித்துவிட்டு தற்போது ராயபுரம் ஆர்எஸ்ஆர்எம் மருத்துவமனையில் இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கியுள்ளோம்.'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' முத்துராமலிங்க தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். அமித் ஷாவிடம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக தேர்தலில் பரப்புரை செய்வேன் எனக்கூறிய டிடிவி தினகரன், தற்போது ஏன் எதிராக பேசுகிறார் என்பது தெரியவில்லை.'' என கூறினார்.

இதையும் படிங்க: ''மக்களே குடையை தேடி எடுங்க..'' - நாளை கொட்டித் தீர்க்க போகுது கனமழை; எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா?

இதையும் படிங்க: திருமண நிலை, பாலினம் மற்றும் வசிப்பிட அடிப்படையில் மக்கள்தொகை! தமிழ்நாட்டின் புள்ளிவிவரம் இது தான்!

மேலும், ''தூய்மை பணியாளர்கள் பிரச்னை உட்பட திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறிய எதையும் நிறைவேற்றவில்லை. எதையும் நிறைவேற்றாமல் மக்களுடன் இருப்பது போலவே 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' போன்ற பெயர்களில் திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதரவாக பாஜக என்றும் களத்தில் நிற்கும்.'' என கூறினார்.

இந்த நிகழ்வில் பாஜக துணை தலைவர் கரு.நாகராஜன், மாநில இளைஞரணி தலைவர் எஸ்.ஜி.சூர்யா ஆகியோர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

