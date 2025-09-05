ETV Bharat / state

பாஜகவில் வாரிசு அரசியல்? - நயினார் நாகேந்திரன் பரபரப்பு விளக்கம்! - NAINAR NAGENDRAN

நயினார் நாகேந்திரன் மாநில தலைவரான பிறகு மகனுக்கு மாநில அளவிலான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது பேசுபொருளாகி உள்ளது.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read

திருநெல்வேலி: பாஜகவில் வாரிசு அரசியல் நிலவுகிறதா? என்கிற கேள்விக்கு தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பரபரப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் 25 அணிகளுக்கு மாநில அமைப்பாளர்கள் நேற்று (செப்டம்பர் 5) நியமிக்கப்பட்டனர். தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா ஒப்புதலோடு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளதாக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

சமீபத்தில் டெல்லியில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகளை அழைத்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அப்போது தமிழ்நாடு பாஜகவில் நடைபெறும் பல்வேறு உட்கட்சி பூசல் குறித்து ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கருத்து வேறுபாடுகளை களைந்து அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு தேர்தலில் வெற்றியை பெற வேண்டும் என அமித்ஷா அறிவுரை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆலோசனை கூட்டம் நடந்த ஒரு நாளில் மாநில நிர்வாகிகள் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. அதே சமயம் பட்டியலில் பல்வேறு விமர்சனங்களும் பாஜக தலைமை மீது எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு இடமில்லை என பாஜக பெண் நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா நேற்று குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

ஒருபுறம் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் மகன் நயினார் பாலாஜிக்கு விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவில் மாநில அமைப்பாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியல் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நயினார் நாகேந்திரன் அதிமுகவில் இருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தவர். குறுகிய காலத்தில் பாஜகவில் அசுர வளர்ச்சி பெற்று தற்போது மாநில தலைவராக இருந்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே இவர் துணைத் தலைவராக இருந்த போதே நயினார் பாலாஜிக்கு இளைஞர் அணியில் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அப்போதே வாரிசு அரசியல் நடப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில் தற்போது நயினார் நாகேந்திரன் மாநில தலைவரான பிறகு அவரது மகனுக்கு மாநில அளவிலான பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது பேசுபொருளாகி உள்ளது. மேலும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நெல்லையில் ஏதாவது ஒரு தொகுதியில் தனது மகனை களம் இறக்க நயனார் நாகேந்திரன் திட்டமிட்டு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எனவே தனது மகனுக்கு பதவி வழங்கப்பட்டது குறித்து நயினார் நாகேந்திரனிடம் திருநெல்வேலியில் இன்று நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கேட்ட போது, ''பாஜகவில் குடும்ப அரசியல் இல்லை. அவரவர் வேலையை அவரவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்'' என சிரித்தபடியே பதில் கூறினார்.

மேலும் நேற்று வெளியிடப்பட்ட நிர்வாகிகள் பட்டியலில் இஸ்லாமியர்களுக்கு இடம் இல்லை என பெண் நிர்வாகி அலிஷா அப்துல்லா வைத்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்ட போது, ''பாஜகவில் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்த பலரும் நிர்வாகிகளாக உள்ளனர். அதேபோல் வேலூர் இப்ராஹிம் உள்பட இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று பதில் கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU BJPSUCCESSION POLITICS IN BJPபாஜகவில் வாரிசு அரசியல்நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்NAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.