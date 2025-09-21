ETV Bharat / state

விஜய்க்கு கூட்டம் வருவதால் திமுகவுக்கு போட்டி என சொல்ல முடியாது - நயினார் நாகேந்திரன் நறுக்

எடப்பாடி பழனிசாமி 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார். மக்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை எப்போது செய்ய வேண்டும் என அவருக்கு தெரியும் என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் நயினார் நாகேந்திரன்
எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2025 at 4:38 PM IST

சேலம்: விஜய்க்கு கூட்டம் கூடுவதை வைத்து, திமுகவுக்கு தவெக தான் போட்டி என்று சொல்ல முடியாது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க சேலம் வருகை தந்தார். பின்னர், நெடுஞ்சாலை நகரில் அமைந்துள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியின் இல்லத்தில் அவரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்த இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு, நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "இது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புதான். அரசியல் குறித்து எதுவும் பேசவில்லை. அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடாது. ஏற்கனவே நான் கூறியது போல அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை. நிரந்தர பகைவரும் இல்லை. அரசியலில் எதையும் நிரந்தரமாக கூறிவிட முடியாது. சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக திமுக அரசு எந்த வேலையையும் செய்யவில்லை. ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்' திட்டம் என்ன ஆனது என்பதே தெரியவில்லை. அதற்குள், தற்போது 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' என்ற திட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். அதிகாரிகள்தான் தெரு தெருவாக அலைகிறார்களே தவிர, எந்த வேலையும் நடந்ததாக தெரியவில்லை.

தமிழகத்தை வட தமிழகம், தென் தமிழகம் என்றெல்லாம் பிரிக்க வேண்டாம். ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் தேர்தல் வரும்போது மக்கள் மிகப்பெரிய ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்குவார்கள் என்பது மட்டும் தெரியும். எடப்பாடி பழனிசாமி ராசிபுரத்தில் நேற்று நடத்திய பரப்புரை கூட்டத்தில் 30,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர். செல்லும் இடமெல்லாம் கூட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. மக்களின் எழுச்சி நிச்சயம் வெற்றியை தரும்.

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கே.பி.ராமலிங்கம்
எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கே.பி.ராமலிங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜக - அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்குவோம் என்று அப்போது கூறினார்கள். தற்போது அவரை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்கிறார்கள். எதனால் அப்படி கூறுகிறார்கள்? என்று தெரியவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் உறுதியாக ஆட்சி மாற்றம் வருவது என்பதை மட்டும் பெரிதாக சொல்ல முடியும். தம்பி விஜய் இப்போது தான் கட்சி ஆரம்பித்திருக்கிறார். அவருக்கு கூட்டம் வருவதை வைத்து திமுகவுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம்தான் போட்டி என்று சொல்ல முடியாது.

தேர்தல் வர வேண்டும். வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். மக்கள் ஓட்டு போட வேண்டும். அதை அடுத்துதான் சொல்ல முடியும். இப்போதே ஜோசியம் சொல்ல முடியாது. பரப்புரை பயணம் செல்லும்போது கூடுகிற கூட்டத்தில் கைகளை ஆட்டுவோர் எண்ணிக்கையை வைத்து ஓட்டு போடுவார்களா? இல்லையா? என்பதை கணித்து விட முடியும்.

ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார். அவருக்கு அனைத்து துறைகள் குறித்தும் தெரியும். மக்களுக்கு எந்தெந்த பணிகளை? எந்தெந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டும்? என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார்.

ஆட்சியில் இருந்தவர்களுக்குதான் மக்களை பற்றி தெரியும். மக்களின் பிரச்சினைகள் குறித்து தெளிவாக தெரியும். பாஜக மிகப்பெரிய கட்சி. அனைத்து கட்சிகளை விடவும் அதிகமான எம்.பி.க்கள், எம்எல்ஏக்களை வைத்துள்ளோம். அதனால் எங்களுடன் எந்த கட்சியையும் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டியது இல்லை.

ஹைட்ரோ கார்பன் யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது? தமிழ்நாட்டில் யார் அனுமதி கொடுத்தார்கள்? என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய சுற்றுப்பயணம் அடுத்த மாதம் 11ஆம் தேதி மதுரையில் இருந்து துவங்குகிறது" என்று கூறினார். பேட்டியின் போது பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

