'திமுக எப்போதுமே பெண்களை மதிப்பதில்லை' - நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு!

திமுகவோடு கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சியை சார்ந்தவர் தான் பிரதமர் மோடியின் தாயாரை விமர்சித்தார். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டிக்கவுமில்லை. கண்டுகொள்ளவும் இல்லை. இதில் இருந்தே பெண்களை இழிவாக பேசுபவர்களை பாராட்டுபவராக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருக்கிறார்.

சிபா.ஆதித்தனாரின் சிலைக்கு மரியாதை செய்த நயினார் நாகேந்திரன்
சிபா.ஆதித்தனாரின் சிலைக்கு மரியாதை செய்த நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 8:03 PM IST

1 Min Read
சென்னை: திமுக எப்போதுமே பெண்களை மதிப்பதில்லை என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சி.பா.ஆதித்தனாரின் 121 ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை, எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.

இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதாவது, "தமிழர் தந்தை ஆதித்தனார் 121 ஆவது பிறந்தநாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரையில் இந்திய நாட்டிற்கு போராடிய தியாகிகளையும், சுதந்திரத்திற்காக போராடிய வீரர்களையும், கௌரவிப்பதையும் அவர்களுக்காக எல்லா உதவிகளை செய்வதிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எல்லோருக்கும் உதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடாக இந்தியாவை பிரதமர் மோடி மாற்றி வருகிறார். வரி குறைப்பின் மூலம் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியான சூழலை பிரதமர் மோடி உருவாக்கி இருக்கிறார். நவராத்திரி விழா மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய தீபாவளிக்கும் மகிழ்ச்சி தரும் வகையில் வரி விலக்கு உள்ளது.

டிடிவி தினகரனை பாஜக தலைவர்கள் சந்தித்து வருவது தொடர்பாக கேட்கிறீர்கள். கடந்த நான்கு மாதங்களாக தினந்தோறும் நிருபர்கள் என்னைச் சந்திக்கும் போதெல்லாம் இந்த கேள்வியை கேட்டுக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள்.

சி.பா.ஆதித்தனாரின் படத்துக்கு மரியாதை செய்த நயினார் நாகேந்திரன்
சி.பா.ஆதித்தனாரின் படத்துக்கு மரியாதை செய்த நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பது நல்லது தான். விரைவில் நல்ல முடிவு வரும். நாங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கிறோம். தேவைப்பட்டால் நானும் சந்திப்பேன். அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா தமிழக பெண்கள் சூழ்நிலை மேம்பட்டுள்ளது. வடநாட்டு பெண்கள் சூழ்நிலை வேறு விதமாக உள்ளது என்று பேசியது குறித்து கேட்கிறீர்கள்.

திமுக எப்போதுமே பெண்களை மதிப்பதில்லை. திமுகவோடு கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சியை சார்ந்தவர் தான் பிரதமர் மோடியின் தாயாரை விமர்சித்தார். அப்போது கூட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அதை கண்டிக்கவுமில்லை.

மேலும் அதை கண்டுகொள்ளவும் இல்லை. இதில் இருந்தே பெண்களை இழிவாக பேசுபவர்களை பாராட்டுபவராக தான் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இருக்கிறார். வடக்கு, தெற்கு என பிரிக்க நினைக்கிறார். ஆனால் அந்த சூழல் இனி இந்தியாவில் எடுபடாது. அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவாக தான் இனி இருக்கும். அதற்கு, மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இவ்வாறு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

