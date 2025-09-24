டி.டி.வி. தினகரனை நட்புரீதியாக தான் அண்ணாமலை சந்தித்தார்! நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்!
அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தமிழகம் வருவதாக நயினார் நாகேந்திர தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2025 at 7:06 PM IST
சென்னை: டி.டி.வி.தினகரனை நட்புரீதியாக தான் அண்ணாமலை சந்தித்ததாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜெ.பி.நட்டாவை சந்தித்த பின்னர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று சென்னை திரும்பினார். அப்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது மத்திய அரசின் திட்டங்களுக்கு தமிழக அரசின் எதிர்வினையாற்றுவது குறித்து பேசிய அவர், “மத்திய அரசின் திட்டங்களை முதலமைச்சர் என்றாவது வரவேற்று பேசி உள்ளாரா? ரேஷன் கடையில் வழங்கக் கூடிய அனைத்து பொருட்களும் மத்திய அரசு வழங்குவது தான்” என்றார்.
ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்து பத்திரிகையாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ஜிஎஸ்டி என்பது மத்திய அரசின் வரி விதிப்பு இல்லை. மாநில நிதி அமைச்சர்கள் அடங்கிய குழு தான் அந்த முடிவை எடுக்கிறது. தற்போதைய சீர்திருத்தத்தின் படி மக்களிடமிருந்து 5 மற்றும் 18 சதவீதம் மட்டும் தான் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த ஜிஎஸ்டி குறைப்பு காரணமாக இப்போது டிவி, வாஷிங் மெஷின் உள்ளிட்டவற்றின் விலைகள் வெகுவாக குறைந்துள்ளன” என்றார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம், தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாதது குறித்து கேட்டதற்கு, “விமான நிலையங்கள், நான்கு வழிச்சாலை, விமான போக்குவரத்து, கப்பல் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அனைத்து திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசு நிதி வழங்கி வருகிறது” என்றார்.
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, டி.டி.வி.தினகரனை சந்தித்தது குறித்து கேட்டதற்கு, “நட்புரீதியாகத்தான் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனை அண்ணாமலை சந்தித்துள்ளார்” என்றார்.
மேலும் வருகிற 6 ஆம் தேதி பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா தமிழகம் வருவதாகவும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார். பீகார் மாநிலத்தில் எப்படி போலி வாக்காளர்கள் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அதே போன்று கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவினர் போலி வாக்காளர்களை அதிகமாக சேர்த்துள்ளனர். இதற்கு எதிராக கராத்தே தியாகராஜன் சென்னை முழுவதும் போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்த இருக்கிறார் என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.