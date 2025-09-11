மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகலா? காட்டமாக பதில் அளித்த நயினார் நாகேந்திரன்!
அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் பாஜகவிற்கு கிடையாது என அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 11, 2025 at 12:05 PM IST
மதுரை: பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் தன் மீது அளவற்ற அன்பும் பாசமும் வைத்திருப்பதாகவும், தான் பதவி விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு வந்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், விமான நிலையத்தில் இன்று (செப் 11) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, அதிமுகவை பாஜக சுக்கு நூறாக உடைத்துள்ளது என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறிய கருத்து குறித்து அவரிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, “அதிமுக மிகவும் வலிமையாக உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் அனைத்து இடங்களிலும் மக்கள் அவரை உற்சாகமாக வரவேற்கின்றனர். அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் பாஜகவிற்கு கிடையாது” என பதிலளித்தார்.
கூட்டணியில் பிளவு கிடையாது
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்திப்பதற்கு துணிச்சல் தேவையில்லை. அந்த சந்திப்பு குறித்த முழு விவரம் எனக்கு தெரியாது. இதனால், கூட்டணிக்குள் எந்தவித இடர்பாடுகளோ பிளவுகளோ இல்லை. அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான். எனவே யாரும் பிளவுபடுத்த நினைக்க வேண்டாம்” என்றார்.
டி.டி.வி.தினகரன் குறித்து கேட்டதற்கு, “எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க கூடாது என்பது டி.டி.வி.தினகரனின் சொந்த கருத்து. ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நான் பேசுவேன். யாருடனும் எனக்கு கருத்து வேறுபாடு கிடையாது” என்றார்.
அண்ணாமலையின் கருத்துக்கு விளக்கமளித்த அவர், “வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுக ஐசியூவுக்கு செல்கிறதா? அல்லது திமுக கூட்டணி ஐசியூவுக்கு செல்கிறதா? என்பது தெரியும்” என்றார்.
தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் சனிக்கிழமை தோறும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “சனிக்கிழமை குறித்து அனைவருக்கும் தெரியும். அது குறித்து நான் ஒன்றும் கூற வேண்டியதில்லை” என்றார்.
நயினார் நாகேந்திரன் பதவி விலகுகிறாரா?
நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து விலகுகிறாரா? என்ற கேள்விக்கு, “ நான் பதவி விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் தேசியத் தலைவர் நட்டா ஆகியோர் என் மீது அளவற்ற அன்பும், பாசமும் வைத்திருக்கிறார்கள்.
உள்துறை அமைச்சர் எனது வீட்டிற்கே வந்து நலம் விசாரித்துள்ளார். இப்படி இருக்க நான் பதவி விலகவேண்டிய அவசியம் இல்லை. குறிப்பாக, ஊடகங்களும், பத்திரிகையாளர்களும் அவர்களுடைய தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இது போன்ற தேவையில்லாத விமர்சனங்களை பரப்ப வேண்டாம்” என கேட்டுக் கொண்டார்.