வட மாநிலத்தவர் வாக்குகள் தான் திமுகவின் 'டார்கெட்': நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! - NAINAR NAGERDRAN ABOUT SIR

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை விட்டு ஓபிஎஸ் வெளியேறுவதற்கு முன்பு, நான் தொலைபேசியில் அவரிடம் பேசினேன். இது குறித்த தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 12:45 PM IST

திருநெல்வேலி: வடமாநிலத்தவர்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்காக திமுக திட்டமிட்டு வருவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் ஆகஸ்ட் 17 ஆம் தேதி பாஜக நெல்லை மண்டல பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகள் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் திருநெல்வேலி மற்றும் பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் பூத் கமிட்டி மாநாடு தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரனிடம், பீகார் வாக்காளர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை கொடுப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “தமிழகத்தில் திருப்பூர், கோவை, ஈரோடு, திருநெல்வேலி, சென்னை என பல இடங்களில் வடமாநிலத்தவர்கள் அதிக அளவில் இருக்கிறார்கள். இவர்களிடம் இருந்து வாக்குகளை பெறுவதற்காக திமுக திட்டம் போட்டு வருகிறது. திமுகவுக்கு தேர்தல் பயம் வந்துவிட்டது“ என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

காவல் நிலையத்தில் தற்கொலை

முன்னதாக, கோவை பெரிய கடை வீதி காவல் நிலையத்தில் கூலித் தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரம் பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “திமுக ஆட்சியில் காவல் நிலையம் சென்றால் அடித்துக் கொலை செய்யப்படுவார்கள் என்று தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்து ஒருவர் தூக்கில் தொங்கும் சம்பவமும் நடந்துள்ளது. காவல் நிலையத்தில் தூக்கில் தொங்கியவரை யாராவது கொலை செய்தார்களா, யாருடைய தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவம் நடந்தது, அவர் கயிற்றுடன் காவல் நிலையம் வந்தாரா? இல்லையெனில் அந்த கயிற்றை அவருக்கு யார் கொடுத்தார்? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும்” என்றார்.

ஓபிஎஸ் உடன் நான் பேசியுள்ளேன்

தொடர்ந்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “ஓபிஎஸ் உடன் நான் பேசினேன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன் நான் தொலைபேசியில் அவரிடம் பேசினேன். விரைவில் இது குறித்து தகவல் வெளியாகும். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சுற்றுப் பயணத்திற்கு ஆயத்தமாக உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.

