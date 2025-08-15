ETV Bharat / state

நாகாலாந்து ஆளுநர் இல.கணேசன் சென்னையில் காலமானார் - GOVERNOR LA GANESAN PASSED AWAY

பாஜக மூத்த தலைவரும், நாகாலாந்து மாநில ஆளுநருமான இல.கணேசன் சென்னையில் இன்று காலமானார்.

இல.கணேசன்
இல.கணேசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 7:24 PM IST

1 Min Read

சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன், இன்று மாலை 6.23 மணியளவில் காலமானார். அவருக்கு வயது 80.

ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி காலை தனது வீட்டில் வழுக்கி விழுந்த அவர், அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், இன்று மாலை 6.23 மணிளவில் காலமானதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன், இன்று மாலை 6.23 மணியளவில் காலமானார். அவருக்கு வயது 80.

ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி காலை தனது வீட்டில் வழுக்கி விழுந்த அவர், அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், இன்று மாலை 6.23 மணிளவில் காலமானதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGALAND GOVERNOR LA GANESAN DIEDNAGALAND GOVERNORநாகாலாந்து ஆளுநர் இல கணேசன்இல கணேசன் காலமானார்GOVERNOR LA GANESAN PASSED AWAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.