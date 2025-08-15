சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன், இன்று மாலை 6.23 மணியளவில் காலமானார். அவருக்கு வயது 80.
ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி காலை தனது வீட்டில் வழுக்கி விழுந்த அவர், அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், இன்று மாலை 6.23 மணிளவில் காலமானதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
