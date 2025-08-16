சென்னை: நாகாலாந்து ஆளுநரும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாஜக மூத்த தலைவருமான இல.கணேசன் சென்னை தியாகராயர் நகரில் உள்ள தனது இல்லத்திற்கு அவ்வப்போவது வந்து செல்வது வழக்கம்.
கடந்த மாதம் சென்னைக்கு வந்த இல.கணேசன் கடந்த ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி அவரது வீட்டில் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) மாலை காலமானார். அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, அவரது உடல் மருத்துவமனையிலிருந்து தி.நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதனையடுத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் இல. கணேசன் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
மறைந்த இல.கணேசனின் உடல் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மைதானத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. இங்கு பொது மக்கள் வரிசையில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் கூடாரம் மற்றும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டது. மறைந்த ஆளுநர் இல.கணேசன் உடலுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக முப்படை சார்பில் தேசியக்கொடி பொருந்திய மலர் வளையம் வைக்கப்பட்டது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 16) காலை முதலே மறைந்த இல கணேசன் உடலுக்கு அரசியல் தலைவர்கள், திரைத்துறை பிரபலங்கள் என்று பலர் தொடர்ந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். அந்தவகையில் நாகாலாந்து முதல்வர் நெய்பியோ ரியோ, நாகலாந்து துணை முதல்வர்கள் ஜீலியாங், எந்துங்கோ பட்டான், தலைமை செயலாளர் செண்டியாங்கர் இம்ஜென் ஆகியோர் இல.கணேசனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதைத் தொடர்ந்து அவரின் இறுதி ஊர்வலம் மாலை 3.30 மணியளவில் தொடங்கியது. தி.நகரில் இருந்து வெங்கட்நாராயண சாலை, பர்கிட் சாலை, டிடிகே ரோடு, கிரீன்வேஸ் ரோடு அடையார் வழியாக பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்துக்கு முப்படையின் ராணுவ வாகனம் சூழ எடுத்துச்செல்லப்பட்டது.
இதன் பின்னர் சரியாக மாலை 5 மணியளவில் இல.கணேசன் உடல், முப்படைகளின் ராணுவ வாகனத்தின் மூலம் கொட்டும் மழையில், அடையாறு மின் மயானத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இறுதிச்சடங்கில் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால், நாகாலாந்து முதல்வர் நெய்பியோ ரியோ, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக மூத்த தலைவர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், ரகுபதி, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுபினர் வைகோ ஆகியோர் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து இல.கணேசனின் உடலுக்கு 42 குண்டுகள் 3 முறை முழங்கிட முப்படை வீரர்கள் இறுதி மரியாதை செய்தனர். இறுதியாக அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
