Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

இல. கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி: தீவிர சிகிச்சை - ILA GANESHAN

கீழே விழுந்ததில் இல. கணேசனுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஐசியுவில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இல. கணேசன் (கோப்புப்படம்)
இல. கணேசன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 9:48 AM IST

1 Min Read

சென்னை: பாஜக மூத்த தலைவரும், நாகாலாந்து மாநில ஆளுநருமான இல.கணேசன், சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டதால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாகாலாந்து ஆளுநராக இருக்கும் இல.கணேசன், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு அவ்வப்போது வந்து செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், அண்மையில் தனது வீட்டுக்கு இல.கணேசன் வந்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை தனது வீட்டில் அவர் வழுக்கி விழுந்ததாக தெரிகிறது. இதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த அடிபட்டதால் உடனடியாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்து வரப்பட்டார்.

அங்கு அவருக்கு ஐசியு பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னை: பாஜக மூத்த தலைவரும், நாகாலாந்து மாநில ஆளுநருமான இல.கணேசன், சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டதால் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நாகாலாந்து ஆளுநராக இருக்கும் இல.கணேசன், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு அவ்வப்போது வந்து செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், அண்மையில் தனது வீட்டுக்கு இல.கணேசன் வந்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை தனது வீட்டில் அவர் வழுக்கி விழுந்ததாக தெரிகிறது. இதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த அடிபட்டதால் உடனடியாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனைக்கு அவர் அழைத்து வரப்பட்டார்.

அங்கு அவருக்கு ஐசியு பிரிவில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Last Updated : August 8, 2025 at 9:48 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHENNAI APOLLO HOSPITALILA GANESHAN HOSPITALஇல கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதிஇல கணேசன் மருத்துவமனைILA GANESHAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.