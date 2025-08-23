ETV Bharat / state

30 பயணிகளுடன் சாலையில் கவிழந்த பெங்களூரு - சென்னை சொகுசு பஸ்! - VELLORE NAGALAND BUS ACCIDENT

கனமழை பெய்தததால் சாலையில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தது. ஒருவேளை, இதுவும் பஸ் கவிழ காரணமாக இருக்கலாம் என பயணிகள் தெரிவித்தனர்.

விபத்துக்குள்ளான சொகுசு பேருந்து
விபத்துக்குள்ளான சொகுசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை வந்த சொகுசு பஸ் ஒன்று, வாலாஜாபேட்டை சுங்கச் சாவடி அருகே தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூருவில் இருந்து சென்னை நோக்கி நாகலாந்து பதிவெண் கொண்ட தனியார் சொகுசு பஸ் ஒன்று, 30 பயணிகளுடன் இன்று அதிகாலையில் வாலாஜாபேட்டை சுங்கச்சாவடி அருகே வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, அப்பகுதியில் கனமழை பெய்து கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில், திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுபாட்டை இழந்த பஸ், தாறுமாறாக ஓடி நெடுஞ்சாலையில் தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதைப் பார்த்த மற்ற வாகன ஓட்டிகள் உடனடியாக இது குறித்து வாலாஜாபேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதன்பேரில், சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார், பயணிகள் மற்றும் ஓட்டுநரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்ச் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. 30 பயணிகளுக்கும் சிறிய அளவில் காயங்கள் மட்டுமே ஏற்பட்டுள்ளன.

இந்த விபத்து காரணமாக, அந்த பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பின்னர், கிரேன் கொண்டு வரப்பட்டு பஸ்ஸை தூக்கி, சாலையோரத்தில் ஊழியர்கள் நிறுத்தினர். இதைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வாலாஜாபேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விபத்துக்குள்ளான சொகுசு பேருந்து
விபத்துக்குள்ளான சொகுசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து போலீஸ் தரப்பு கூறுகையில் “விபத்துக்குள்ளான பேருந்தில் சுமார் 30 பயணிகள் பயணம் செய்தனர். பெரும்பாலோர் சிறியளவு காயமடைந்துள்ளனர். உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லை. பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர். விபத்துக்கான காரணம் ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவா அல்லது இயந்திர கோளாறா என ஆராய்ந்து வருகின்றோம். சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தேசிய நெடுஞ்சாலைதுறை தரப்பு கூறுகையில், “வாலாஜாபேட்டை சுங்கச்சாவடி பகுதியில் ஏற்பட்ட பஸ் விபத்துக்குப் பிறகு, உடனடியாக சாலை போக்குவரத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. கிரேன் மூலம் பேருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு மணி நேரத்திற்குள் சாலை போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியது. சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் சாலையின் பராமரிப்பு அல்லது தரத்தில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. விபத்துக்கு ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவு அல்லது இயந்திர கோளாறு காரணமாக இருக்கலாம் என நினைக்கிறோம். இந்த சாலையில் கூடுதல் எச்சரிக்கை பலகைகள் மற்றும் வேகக் கட்டுப்பாட்டு குறிகள் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

