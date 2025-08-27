ETV Bharat / state

'மாநாடுன்னா எப்படி இருக்கணும்னு நான் காட்றேன்...' திருச்சியில் தேதி குறிச்ச சீமான்! - NTK TRICHY CONFERENCE

ஓட்டு கேட்டு வரும் போது பாதுகாப்பு இல்லாமல் வரும் தலைவர்கள், தேர்தலில் வென்றவுடன் பாதுகாப்பு கேட்பது ஏன்? என்றும் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்
நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 27, 2025 at 6:55 PM IST

மதுரை: ஒரு கட்சியின் மாநாட்டு உரை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை திருச்சியில் நடைபெறும் நாதக மாநாட்டில் பார்க்கலாம் என நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை, ஆனையூர் பகுதியில் நடந்த கட்சி நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழாவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பங்கேற்றார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான், திருச்சியில் நடத்தவுள்ள மாநாடு மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் மதுரை மாநாட்டு நிகழ்வுகள் உட்பட அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் குறித்து பேசினார்.

அப்போது சீமானிடம், ''கட்சி தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டில் விஜய்யின் பேச்சை மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் விமர்சிக்கிறார்களே?'' என்ற கேள்விக்கு, ''அணில் ஏன் UNCLE, UNCLE என கத்துகிறது? JUNGLE JUNGLE என்று தானே கத்த வேண்டும். கடந்த மாநாட்டில் 'CM சாராக' இருந்தவர், இந்த மாநாட்டில் எப்படி அங்கிளாக மாறினார்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய சீமான், ''மாநாடு என்றால் எப்படி நடத்த வேண்டும்? என்பதை அறிய அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி திருச்சியில் நாங்கள் நடத்தும் மாநாட்டை வந்து பாருங்கள். அதில் எத்தனை லட்சம் பேர் கூடுகிறார்கள்? என்பதை காணுங்கள். ஒரு மாநாட்டு உரை என்பது எப்படி இருக்கும்? என்பதை அப்போது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்'' என கட்சியின் மாநாடு குறித்த அறிவிப்பை சீமான் வெளியிட்டார்.

அதனை தொடர்ந்து பேசிய அவர் ''தவெக மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தொண்டர்கள் சிலரது இறப்பு என்பது கட்சி சார்புடைய மரணமாக பார்க்க கூடாது. அது ஒரு மனித மரணம். வேதனைக்குரியது தான். அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை பாதுகாப்பதற்கு பவுன்சர்கள் என்ற முறை எனக்கு தேவையில்லை. ஏனென்றால், நான் தான் இந்த நாட்டிற்கு பாதுகாப்பு. தலைவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று தங்களுக்கான பாதுகாப்பை கேட்டுப் பெறுகிறார்கள் என்றால், இங்குள்ள சாதாரண குடிகளின் நிலை எப்படி இருக்கும்? என்று நினைத்துப் பாருங்கள். இது போன்ற பாதுகாப்புகள் எல்லாம் ஓட்டு கேட்டு வரும் போது இருப்பதில்லை. பதவிக்கு வந்ததும் தான் இவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது'' என்றார்.

மேலும், ''ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கும் போதும், கள்ள ஓட்டு போடும் போதும் தடுக்காத தேர்தல் ஆணையம், எனக்கு பதிவான வாக்குகளை நேர்மையாக எண்ணியது என்பதை நம்புவதற்கு நான் ஒன்றும் பைத்தியக்காரன் அல்ல. வட மாநிலங்களில் பாஜக வாக்குகளை ஏமாற்றி ஜெயித்தது என்று நீங்கள் (திமுக) குற்றம் காட்டும் போது உங்கள் கொளத்தூர் தொகுதியில் 9,500 வாக்குகள் ஏமாற்றி தான் நீங்கள் ஜெயித்தீர்கள் என ஒருவர் பேட்டி கொடுத்ததற்கு பதில் இருக்கிறதா?.

ஒருவரை ஒருவர் தற்போது குற்றம் சாட்டுவதை பார்க்கும் போது மக்கள் தான் ஏமாந்துள்ளனர் என்று தெரிகிறது. வாக்கு எந்திர முறையை தவிர்த்து விட்டு, வாக்குச்சீட்டு முறையை கொண்டு வர வலியுறுத்துவது தான் நேர்மையான ஜனநாயகம். அதைச் சொல்வதற்கு இங்கு யாராவது தயாராக உள்ளார்களா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

