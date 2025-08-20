கோயம்புத்தூர்: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் பரிந்துரை பட்டியலில், தன்னுடைய பெயரும் இருந்ததை நினைத்தால் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ஆனால், நடப்பதெல்லாம் நல்லதற்கே என்று மயில்சாமி அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூர் அருகே உள்ள கலைஞர் கருணாநிதி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில், இளநிலை மற்றும் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. அதில், சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.
பின்னர், இந்தியா கூட்டணி சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளர் பெயர் பரிந்துரை பட்டியலில் உங்களது பெயரும் இருந்ததே என்ற செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு, “ஏதாவது பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டால் அதனை தட்டிக்கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுபோன்ற ஒரு பொறுப்பை அனைவரும் சேர்ந்து கொடுத்தால், சிறப்பாக இருக்கும் என்று அப்துல் கலாம் கூறியது போன்றுதான்.
நம் ஊரிலும் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது, போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய பெயரையும் பரிந்துரையில் எண்ணிப் பார்த்தார்கள் என்பதில் மகிழ்ச்சி. அதே சமயம் நம்மூரை சேர்ந்தவர்களுடன் போட்டி ஏற்பட வேண்டாம் என்பதிலும் மகிழ்ச்சி. விரும்புவது என்பதைவிட.. இருக்கின்ற சூழ்நிலையைப் பொறுத்து பார்க்க வேண்டும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது நடப்பதெல்லாம் நல்லதற்கே நடந்தது,” என்று அவர் பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போதுள்ள மாணவர்களுக்கு பொறியியல் துறையில் அதிக வாய்ப்புகள் பெருகி வருகிறது. மாணவர்கள் பலரும் ஐடி துறையை விரும்பினாலும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறைகளையும் மாணவர்கள் எடுத்து படிக்கின்றனர்," என்றார்.
மேலும், "குலசேகரன்பட்டினத்தில் அமைய உள்ள செயற்கைக்கோள் ஏவு தளம், செமிகண்டக்டர் ஆய்வகங்கள், மாற்று எரிசக்தி ஆகியவற்றில் இளம் பொறியாளர்களுக்கான தேவைகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிடித்த துறைகளையும் தாண்டி படிக்க வேண்டும். அதேபோல, பாதுகாப்புத் துறையிலும் Drone, Surveillance, Logistics போன்ற பல்வேறு தேவைகள் உருவாகி வருகிறது. ஆகவே, ராணுவப் படைகளில் சேராவிட்டாலும் கூட, மாணவர்கள் இந்த தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.
விண்வெளி சார்ந்தும், விவசாயத்திலும் பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகள் போதுமானதாக உள்ளது. பொறியியல் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்கும் போது, அமெரிக்காவில் பொறியியலாளர்களை உருவாக்கும் அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் கல்லூரிகள் உள்ளது. எனவே அந்த தரத்திற்கு நம்முடைய மாணவர்களும் வர வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை குறைந்த செலவில் பிரித்தெடுக்க முடிந்தால் நிலக்கரி, சமையல் எரிவாயு போன்ற தேவை தீர்ந்துவிடும். எரி பொருட்களை காட்டிலும் இது சிறப்பாக இருக்கும். அதற்கான ஆய்வுகளும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. மேலும், நிசார் செயற்கைக்கோளால், நிலநடுக்கத்தை முன்கூட்டியே துல்லியமாக கணிக்க முடியலாம். பூமியை பற்றிய புரிந்துணர்வும் சிறப்பாக இருக்கும்" என்றார்.