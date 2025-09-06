ETV Bharat / state

கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களின் தாகம் தீர்த்த இஸ்லாமியர்கள்! தஞ்சையில் நடந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்!

சாதி, மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் இஸ்லாமிய பெண்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

பக்தர்களுக்கு குளிர்பானங்கள் வழங்கிய இஸ்லாமியர்கள்
பக்தர்களுக்கு குளிர்பானங்கள் வழங்கிய இஸ்லாமியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 8:59 AM IST

தஞ்சாவூர்: மிலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு, மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் பழச்சாறு மற்றும் வாழைப்பழம் வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நபிகள் நாயகத்தின் பிறந்த நாளான மிலாது நபி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஸ்லாமிய மக்களை ஒன்றிணைக்கும் வலிமையான திருநாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. உலகம் முழுவதிலும் உள்ள இஸ்லாமியர்களால் இத்திருநாள் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் தங்களால் இயன்றதை ஏழைகளுக்கு தானம் வழங்குவது மிக முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

இந்நன்னாளில் இஸ்லாமியர்கள் தங்களின் ஒற்றுமையை நிலைநாட்டும் விதமாக முகம்மது நபிகளின் வாழ்க்கை மற்றும் அறம் குறித்து மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து, சிறப்பு தொழுகை நடத்தி, இனிப்புக்களை பரிமாறிக் கொண்டு, பேரணியாகச் சென்று பல்வேறு நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், மனித நேயம், அன்பு, சகோதரத்துவம், மத நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் விதமாக தஞ்சாவூரில் உள்ள கோயிலில், இந்துகளுடன் இஸ்லாமியர்களும் இணைந்து கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு பழச்சாறு மற்றும் வாழைப்பழம் ஆகியவற்றை வழங்கியுள்ளனர்.

தஞ்சை கீழவாசல் பூமாலை ராவுத்தர் சாலையில், பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு நிசும்பசூதனி என்று அழைக்கப்படும் வடபத்திர காளியம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் நடைபெற்ற ஆவணி வெள்ளி சிறப்பு வழிபாட்டில் கலந்துகொள்ள சிறுவர், பெண்கள், முதியவர்கள் என 100க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருகை புரிந்தனர்.

பக்தர்களுக்கு குளிர்பானங்கள் வழங்கிய இஸ்லாமியர்கள் வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோயிலுக்கு சென்று சிறப்பு பூஜையில் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வந்த பக்தர்களுக்கு எலுமிச்சை பழச்சாறு, ரோஸ்மில்க், பாதாம்பால், செவ்வாழைப் பழம் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் போன்றவற்றை இஸ்லாமியர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வழங்கினர். அங்கு வந்திருந்த பக்தர்களும் மத வேற்றுமை இல்லாமல் புன்னகையுடன் அவற்றை வாங்கி பருகிச் சென்றனர். இந்து பக்தர்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் குளிர்பானங்கள் வழங்கி தாகம் தீர்த்த சம்பவமானது மத நல்லிணக்கத்தை வலுப்படுத்தி இருப்பதாக அங்குள்ள மக்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

பல இடங்களில் சாதி, மதம் மற்றும் இன ரீதியான பல்வேறு மோதல்கள் இருந்து வரும் நிலையில், மதச்சார்பின்மை மற்றும் சமய நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி வேறுபாடுகளைக் கடந்து, மக்கள் அனைவரும் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கோயிலில் நடைபெற்ற இந்த இறைப்பணியில் இஸ்லாமிய பெண்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

