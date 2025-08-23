ETV Bharat / state

மயான இடம் ஆக்கிரமிப்பு! நகராட்சி ஆணையரை முற்றுகையிட்டு மறியலில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள்! - CEMETERY OCCUPATION IN JEYANKONTAM

நகராட்சி ஆணையர் வாகனத்திற்கு முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் படுத்துக் கொண்டு மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மறியலில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர் மக்கள்
மறியலில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 23, 2025 at 3:29 PM IST

அரியலூர்: பயன்பாட்டில் உள்ள மயான இடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வலியுறுத்தி தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட ஜமாத்துக்கு சொந்தமான 82 சென்ட் இடத்தில் 56 சென்ட் இடம் மயானப் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதனை கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இஸ்லாமியர்கள் மயானமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதில் 56 சென்ட் இடம் மயானமாகவும் மீதமுள்ள இடம் அடக்கம் செய்யப்படும் போது தொழுகை நடத்துவதற்காகவும் பயன்படுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இஸ்லாமியர்களின் மயானத்துக்கு அருகில் மூன்று தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். இதனால் இறந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு இடம் போதுமானதாக இல்லை எனக் கூறி ஆக்கிரமிப்புகளை நகராட்சி நிர்வாகம் அகற்றி தர வேண்டும் என கடந்த சில மாதங்களாக இஸ்லாமியர்கள் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனையடுத்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என கூறிய நிலையில் நகராட்சி நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால் ஆத்திரம் அடைந்தஇஸ்லாமியர்கள் மயான பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றிட வேண்டும் எனவும் அது வரை மயானத்திற்கு அருகிலுள்ள தொழுகை வளாகத்தில் திடீரென காத்திருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மயான இடம் ஆக்கிரமிப்பு என பொதுமக்கள் புகார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும், இரவு முழுவதும் காத்திருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு உணவு தயாரிக்கும் பணியும் நடைபெற்றது. இதனால் ஜெயங்கொண்டம் பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

அப்போது பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட பின்னர் ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி ஆணையர் வாகனத்தில் புறப்பட்ட போது இடையே வழி மறித்த இஸ்லாமிய மக்கள் தங்களுக்கு உரிய பதிலை கூறி விட்டு செல்ல வேண்டுமென மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது சிலர் நகராட்சி ஆணையர் வாகனத்திற்கு முன்பு படுத்துக் கொண்டதால் போலீசார் அவர்களை அப்புறப்படுத்தினர். தொடர்ந்து இஸ்லாமிய மக்களிடம் போலீசார் பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். மயான ஆக்கிரமிப்பு விரைவில் அகற்றப்படும் என்று அதிகாரிகள் அளித்த வாக்குறுதியை அடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

