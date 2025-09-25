ஜி.வி.பிரகாஷ் - சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு! தீர்ப்பு தேதியை குறித்த நீதிபதி!
சைந்தவி மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் பிரிந்து வாழவே விரும்புவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்த நிலையில் குழந்தையை சைந்தவி கவனித்து கொள்ளவதில் எந்தவித ஆட்சேபனையும் இல்லை என ஜி.வி.பிரகாஷ் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 25, 2025 at 3:27 PM IST
சென்னை: இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் மற்றும் பாடகி சைந்தவி தம்பதியின் விவாகரத்து வழக்கில் வரும் 30ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவரான ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், நடிகராகவும் திகழ்கிறார். இவர் தொடர்ந்து பல்வேறு மொழி படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். தனது இசையால் பல ஹிட் பாடல்களை கொடுத்து வரும் ஜி.வி.பிரகாஷ் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இசையில் மட்டுமல்லாது நடிப்பிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இவரது மனைவி பாடகி சைந்தவி. இருவரும் பள்ளியில் நண்பர்களாக இருந்து வந்த நிலையில் 10 ஆண்டுகளாக காதலித்து கடந்த 2013-ம் ஆண்டு இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் - சைந்தவி தம்பதிக்கு ஒரு மகள் உள்ளார். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையில் சைந்தவி பாடிய பாடல்களுக்கென தனி ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில், கடந்த 12 ஆண்டுகள் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்து வாழ்ந்த இருவரும் திடீரென பிரிவதாக கடந்த ஆண்டு சமூக வலைதளங்களில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். ரசிகர்கள் பலருக்கும் இம்முடிவு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 24-ம் தேதி சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் பரஸ்பரம் விவாகரத்து கோரி ஜி.வி பிரகாஷ் மற்றும் சைந்தவி இருவரும் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம் விவகாரத்து தொடர்பாக இருவரும் பரஸ்பரம் முடிவெடுக்க 6 மாத கால அவகாசம் வழங்கி இருந்தது. இந்த 6 மாத கால அவகாசம் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று (செப்.24) சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி செல்வ சுந்தரி முன் விவாகரத்து மனு விசாரணைக்கு வந்தது.
ஜி.வி பிரகாஷ் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜெம்லெஸ் காந்தியும், சைந்தவி தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜெ.ஜெயனும் ஆஜராகி வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தனர். இதையடுத்து சைந்தவி மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் ஆகிய இருவர் தரப்பிலும் தாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து வாழ விரும்பவில்லை. பிரிந்து வாழவே விரும்புவதாக நீதிபதியிடம் தெரிவித்தனர்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி செல்வ சுந்தரி, “அப்போது உங்களுக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை யார் கவனித்து கொள்ள போகிறீர்கள்? என இருவரிடமும் கேள்வி எழுப்பினார். குழந்தையை சைந்தவி கவனித்து கொள்ளவதில் தனக்கு எந்த வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என ஜி.வி.பிரகாஷ் தெரிவித்தார். இதைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, விவாகரத்து கோரிய மனு மீது செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி தீர்ப்பளிப்பதாக உத்தரவிட்டார்.