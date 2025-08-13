தூத்துக்குடி: ஜப்பானை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முருக பக்தர்கள் திருச்செந்தூர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் கடற்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ள திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் ஆறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது. இங்கு திருச்செந்தூர் முருகன் கடற்கரையோரம் அமைந்துள்ளதால் சிறந்த பரிகார ஸ்தலமாகவும், சுற்றுலா ஸ்தலமாகவும் விளங்கி வருகிறது. இக்கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகைபுரிந்து சாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். இங்கு திருவிழா காலங்கள் தவிர்த்து நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இன்று ஜப்பானை சேர்ந்த கோபால் பிள்ளை சுப்பிரமணியன் தலைமையில் முருகன் மற்றும் பழனி புலிப்பாணி ஆசிரமம் கௌதம் கார்த்திக் ஒருங்கிணைப்பில் அந்நாட்டைச் சேர்ந்த ஜப்பானிய சிவா ஆதீனம் பாலகும்ப குருமுனி மற்றும் அவர்களது சீடர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சுவாமி தரிசனத்திற்காக திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வந்தனர்.
ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் கடந்த ஜூன் 14 ஆம் தேதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழனி, ராமேஸ்வரம், திருச்செந்தூர் உட்பட 128 கோயில்களுக்கு ஆன்மிக பயணமாக சென்று தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இன்று திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வந்த அவர்கள் நெற்றியில் பட்டை, கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையுடன் கோயிடலுக்குள் சென்று மூலவர் சண்முகர், சூரசம்ஹார மூர்த்தி உள்ளிட்ட அனைத்து சன்னதிகளுக்கும் சென்று சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர்.
மேலும் கோயிலுக்கு வெளியே வந்த ஜப்பான் நாட்டு முருக பக்தர்கள் ஒன்று கூடி, "தமிழில் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா... திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு அரோகரா... ஞானவேல் முருகனுக்கு அரோகரா... கந்தவேல் முருகனுக்கு அரோகரா..." என பக்தி கோஷம் முழங்க முருகனை வழிபட்டு சென்றனர்.
முன்னதாக, கடந்த ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி ஜப்பானில் இருந்து வந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முருக பக்தர்கள், பழனி மலை அடிவாரத்தில் வடக்கு கிரி வீதியில் உள்ள புலிப்பாணி ஆசிரமத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். தொடர்ந்து, பால்குடம் எடுத்து கிரிவலமாக (ஜப்பானிய வேல் தீர்த்த யாத்திரை) திருஆவினன்குடி கோயிலுக்கு சென்று, முருகனுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினார்கள். அனைவரும் தமிழர்களின் பாரம்பரிய உடையான வேட்டி, சட்டை அணிந்து பால்குடம் எடுத்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
