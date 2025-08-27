திருப்பத்தூர்: நெல்லையில் சமீபத்தில் கவின் என்ற இளைஞர் காதல் விவகாரத்தில் ஆணவப்படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், திருப்பத்தூர் அருகே மகளை காதலித்த இளைஞரின் தந்தை அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த உதயேந்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக். இவரது மகன் சஞ்சய். இவர் தனியார் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், சஞ்சய் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுதாகர் என்பவரது மகளை கடந்த பல மாதங்களாக காதலித்து வந்துள்ளார்.
இந்த காதல் விவகாரம் சுதாகருக்கு தெரிய வர, காதலை கைவிடும்படி சஞ்சய்யிடம் சுதாகர் கூறி இருக்கிறார். ஆனால், சஞ்சய் அதனை பொருட்படுத்ததால், அவரை கொலை செய்ய சுதாகர் திட்டமிட்டுள்ளார். அதன்படி, சஞ்சய்யை கொல்வதற்கு சுதாகர் இன்று அவரது வீட்டிற்கு அரிவாளுடன் வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், அப்போது வீட்டில் சஞ்சய் இல்லாததால் அவரது தந்தை கார்த்திக்கிடம் சுதாகர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு அரிவாளால் கார்த்திக்கை முகம், கை, கால்களில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார். இதில் படுகாயமடைந்த கார்த்திக் கவலைக்கிடமான நிலையில் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதையும் படிங்க: ''கவின் ஆணவக்கொலை வழக்கு'' - சுர்ஜித் உள்ளிட்ட 3 பேருக்கும் நீதிமன்ற காவல் நீட்டிப்பு!
இதையும் படிங்க: தவெக மாநாட்டிற்கு சென்ற இளைஞர் திடீர் மாயம்: ஒரு வாரம் கழித்து சடலமாக மீட்பு!
இதுகுறித்து வாணியம்பாடி கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், தலைமறைவாக உள்ள சுதாகரை தேடி வருகின்றனர். மேலும் சுதாகர் ஏற்கெனவே 2011 ஆம் ஆண்டு திமுக மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளர் கமலக்கண்ணனின் கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர் என்பதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும் இந்த கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு சாதி பிரச்சினை ஏதேனும் உள்ளதா? என்று போலீஸ் வட்டாரத்தில் கேட்டபோது, இரு தரப்பும் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் என்றும் மகள் அந்த இளைஞரை காதலிப்பது பிடிக்காததால் சுதாகர் வன்முறையில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.