சென்னை: திமுக முப்பெரும் விழாவை முன்னிட்டு அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழிக்கு பெரியார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிஞர் அண்ணா (செப் 15), பெரியார் (செப் 17) பிறந்த தினம், திமுக தொடங்கப்பட்ட தினம் (செப் 17) ஆகியவற்றை ஒருசேர கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழா நடத்தப்படுகிறது.
இந்த விழாவில் இலக்கியம், சமூக சேவை, அரசியல், கல்வி, ஊடகம், திரைப்படம், மருத்துவம் என தமிழ் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றியவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், பாவேந்தர், பேராசிரியர் ஆகிய தலைவர்களின் பெயர்களில் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு திமுக பவள விழாவை (75 ஆண்டு) முன்னிட்டு ‘மு.க. ஸ்டாலின்’ பெயரிலும் விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு முப்பெரும் விழாவில் விருதுகள் பெறுபவர்களின் பெயர்களை திமுக அறிவித்துள்ளது.
- பெரியார் விருது - கனிமொழி கருணாநிதி (திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், திமுக நாடாளுமன்றக்குழுத் தலைவர், தூத்துக்குடி தொகுதி எம்.பி).
- அண்ணா விருது - சுப. சீத்தாராமன் (தணிக்கைக்குழு முன்னாள் உறுப்பினரும், பாளையங்கோட்டை நகர்மன்ற முன்னாள் தலைவர்).
- கலைஞர் விருது - சோ.மா.ராமச்சந்திரன் (அண்ணாநகர் பகுதி முன்னாள் செயலாளர், அண்ணாநகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர்).
- பாவேந்தர் விருது - குளித்தலை சிவராமன் (திமுக மூத்த முன்னோடியும் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர், குளித்தலை ஒன்றியக்குழு முன்னாள் தலைவர்).
- பேராசிரியர் விருது - மருதூர் இராமலிங்கம் (திமுக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுத் தலைவர், காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர், சட்டப்பேரவை முன்னாள் கொரடா).
- மு.க.ஸ்டாலின் விருது - பொங்கலூர் நா.பழனிச்சாமி ( ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர், முன்னாள் அமைச்சர்).