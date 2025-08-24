ETV Bharat / state

திமுக முப்பெரும் விழா: கனிமொழிக்கு பெரியார் விருது அறிவிப்பு! - KANIMOZHI GETS PERIYAR VIRUTHU

செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி திமுக முப்பெரும் விழா நடைபெறவுள்ள நிலையில், விருது பெறுபவர்களின் பெயர்களை திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

கனிமொழி (கோப்புப்படம்)
கனிமொழி (கோப்புப்படம்) (X@KanimozhiDMK)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read

சென்னை: திமுக முப்பெரும் விழாவை முன்னிட்டு அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழிக்கு பெரியார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிஞர் அண்ணா (செப் 15), பெரியார் (செப் 17) பிறந்த தினம், திமுக தொடங்கப்பட்ட தினம் (செப் 17) ஆகியவற்றை ஒருசேர கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழா நடத்தப்படுகிறது.

இந்த விழாவில் இலக்கியம், சமூக சேவை, அரசியல், கல்வி, ஊடகம், திரைப்படம், மருத்துவம் என தமிழ் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றியவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், பாவேந்தர், பேராசிரியர் ஆகிய தலைவர்களின் பெயர்களில் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு திமுக பவள விழாவை (75 ஆண்டு) முன்னிட்டு ‘மு.க. ஸ்டாலின்’ பெயரிலும் விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு முப்பெரும் விழாவில் விருதுகள் பெறுபவர்களின் பெயர்களை திமுக அறிவித்துள்ளது.

  1. பெரியார் விருது - கனிமொழி கருணாநிதி (திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், திமுக நாடாளுமன்றக்குழுத் தலைவர், தூத்துக்குடி தொகுதி எம்.பி).
  2. அண்ணா விருது - சுப. சீத்தாராமன் (தணிக்கைக்குழு முன்னாள் உறுப்பினரும், பாளையங்கோட்டை நகர்மன்ற முன்னாள் தலைவர்).
  3. கலைஞர் விருது - சோ.மா.ராமச்சந்திரன் (அண்ணாநகர் பகுதி முன்னாள் செயலாளர், அண்ணாநகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர்).
  4. பாவேந்தர் விருது - குளித்தலை சிவராமன் (திமுக மூத்த முன்னோடியும் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர், குளித்தலை ஒன்றியக்குழு முன்னாள் தலைவர்).
  5. பேராசிரியர் விருது - மருதூர் இராமலிங்கம் (திமுக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுத் தலைவர், காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர், சட்டப்பேரவை முன்னாள் கொரடா).
  6. மு.க.ஸ்டாலின் விருது - பொங்கலூர் நா.பழனிச்சாமி ( ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர், முன்னாள் அமைச்சர்).

சென்னை: திமுக முப்பெரும் விழாவை முன்னிட்டு அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழிக்கு பெரியார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிஞர் அண்ணா (செப் 15), பெரியார் (செப் 17) பிறந்த தினம், திமுக தொடங்கப்பட்ட தினம் (செப் 17) ஆகியவற்றை ஒருசேர கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் திமுக சார்பில் முப்பெரும் விழா நடத்தப்படுகிறது.

இந்த விழாவில் இலக்கியம், சமூக சேவை, அரசியல், கல்வி, ஊடகம், திரைப்படம், மருத்துவம் என தமிழ் சமூகத்திற்கு தொண்டாற்றியவர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் பெரியார், அண்ணா, கலைஞர், பாவேந்தர், பேராசிரியர் ஆகிய தலைவர்களின் பெயர்களில் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு திமுக பவள விழாவை (75 ஆண்டு) முன்னிட்டு ‘மு.க. ஸ்டாலின்’ பெயரிலும் விருது வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு முப்பெரும் விழாவில் விருதுகள் பெறுபவர்களின் பெயர்களை திமுக அறிவித்துள்ளது.

  1. பெரியார் விருது - கனிமொழி கருணாநிதி (திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், திமுக நாடாளுமன்றக்குழுத் தலைவர், தூத்துக்குடி தொகுதி எம்.பி).
  2. அண்ணா விருது - சுப. சீத்தாராமன் (தணிக்கைக்குழு முன்னாள் உறுப்பினரும், பாளையங்கோட்டை நகர்மன்ற முன்னாள் தலைவர்).
  3. கலைஞர் விருது - சோ.மா.ராமச்சந்திரன் (அண்ணாநகர் பகுதி முன்னாள் செயலாளர், அண்ணாநகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர்).
  4. பாவேந்தர் விருது - குளித்தலை சிவராமன் (திமுக மூத்த முன்னோடியும் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர், குளித்தலை ஒன்றியக்குழு முன்னாள் தலைவர்).
  5. பேராசிரியர் விருது - மருதூர் இராமலிங்கம் (திமுக ஆதிதிராவிடர் நலக்குழுத் தலைவர், காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதி முன்னாள் உறுப்பினர், சட்டப்பேரவை முன்னாள் கொரடா).
  6. மு.க.ஸ்டாலின் விருது - பொங்கலூர் நா.பழனிச்சாமி ( ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர், முன்னாள் அமைச்சர்).

For All Latest Updates

TAGGED:

முப்பெரும் விழாமுப்பெரும் விழா விருதுகனிமொழிTHIS YEAR PERIYAR VIRUTHUKANIMOZHI GETS PERIYAR VIRUTHU

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.