மும்பை போலீசை ஏமாற்றி பணம் பறித்த கும்பல் - ரூ. 35 லட்சத்துடன் தப்பியோடிய இருவருக்கு வலைவீச்சு!

போலீஸையே ஏமாற்றி பணத்தை கொள்ளையடித்த சம்பவம் தேனி பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 26, 2025 at 2:20 PM IST

தேனி: மும்பையைச் சேர்ந்த காவலரை ஏமாற்றி 35 லட்சம் பணத்தை பறித்துச் சென்ற கும்பலை போலீசார் மடக்கி பிடித்துள்ளனர்.

மும்பை மேற்கு நகரில் காவலராக பணியாற்றி வருகிறார் லட்சுமணன் (வயது 33). இவரை கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு, தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செந்தில், சேகர் பாபு ஆகியோர் போனில் தொடர்புகொண்டு, தங்களிடம் ஹவாலா பணம் ரூ.2 கோடி ரூபாய், 2000 நோட்டுகளாக தன்னிடம் இருப்பதாகவும், ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தால் 2 கோடி பணத்தை தருவதாகவும் கூறி மும்பையிலிருந்து வர வைத்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மும்பை காவலர் லட்சுமணனும், அவரது உறவினரான கங்காதரனும் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக தேனி பெரியகுளத்திற்கு வந்து அங்கு ஒரு லாட்ஜில் தங்கியுள்ளனர். செந்தில் மற்றும் சேகர்பாபுவை தொடர்புகொண்ட லட்சுமணன், தன்னிடம் 35 லட்சம் ரூபாய்தான் இருப்பதாகவும், அதை தான் காசோலையாக தருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ஆனால், செந்தில் மற்றும் சேகர் பாபு இருவரும் தங்களுக்கு பணமாகத்தான் வேண்டுமென்று கேட்டுள்ளனர். லட்சுமணனும் பெரியகுளம் ஆக்சிஸ் வங்கியில் பணம் எடுக்க முயன்றுள்ளார். ஆனால் அங்கு அதிக பணம் எடுக்க முடியாது என்று கூறியதால் தேனி ஆக்சிஸ் வங்கியில் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் லாட்ஜிற்கு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், லட்சுமணனை காரில் அழைத்துச் சென்ற இரண்டு பேரும், அவரிடம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு பெரியகுளம் - மதுரை சாலையில் காரை நிறுத்தி அவரிடம் தாங்கள் வைத்திருந்த போலி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை காண்பித்துள்ளனர். அந்த நேரத்தில் அங்கு மற்றொரு காரில் வந்த 5 பேர் தங்களை குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு காவலர்கள் எனக் கூறி மிரட்டியதோடு, செந்தில், சேகர் பாபு, லட்சுமணன் மற்றும் அவரது உறவினர் 4 பேரையும் அடித்து காரில் ஏற்றிச் சென்றுள்ளனர்.

அப்போது தானும் மும்பையில் போலீசாகத்தான் பணிபுரிவதாக லட்சுமணன் கூறியதும், அவரையும், அவருடைய உறவினரையும் பெரியகுளம் பைபாஸ் சாலையிலேயே இறக்கிவிட்டு அனைவரும் தப்பிச் சென்றுள்ளனர். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த லட்சுமணன், இதுகுறித்து பெரியகுளம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.

புகாரின் பேரில் விரைந்து செயல்பட்ட போலீசார், பண மோசடியில் ஈடுபட்ட ஆண்டிபட்டியைச் சேர்ந்த அஜித்குமார், திண்டுக்கல் மாவட்டம் தோட்டனூத்தைச் சேர்ந்த காவலர் நரேந்திரன், அதே ஊரைச் சேர்ந்த ராம்குமார் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் விசாரித்ததில், பணத்தை வாங்கிய செந்தில் மற்றும் சேகர்பாபு ஆகிய இருவரும் தப்பி ஓடிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனையடுத்து, அந்த கும்பல் பயன்படுத்திய 2 கார்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர், வழக்கு பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மூவரையும் நீதிமன்ற காவல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். 35 லட்சம் பணத்துடன் தப்பியோடிய இருவரையும் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் நரேந்திரன், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காவல்துறையில் பணியில் சேர்ந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காவலராக பணியாற்றியபோது இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

MONEY FRAUDULENT GANGMUMBAI POLICEபண மோசடி கும்பல்மும்பை காவலர்THENI MONEY FRAUDULENT CASE

