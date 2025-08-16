தேனி: தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயரத் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாடு - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ள முல்லைப் பெரியாறு அணை 15.5 டிஎம்சி கொள்ளளவு மற்றும் 155 அடி உயரம் கொண்டது. இந்த அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீர் தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவை மற்றும் விவசாய பாசனத்திற்கு நீர் ஆதாரமாக விளங்குகிறது.
இந்த நிலையில், அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் கேரளாவை ஒட்டியுள்ள மலைப் பகுதிகளில், தென்மேற்கு பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதனால், அணைக்கு வரும் நீர்வரத்தும் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது.
அந்த வகையில், நேற்றைய நிலவரப்படி முல்லைப் பெரியாறு அணையில் 21 மில்லி மீட்டர் மழையும், தேக்கடியில் 14 மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவானது. தொடர்ந்து, இன்று காலை நிலவரப்படி, அணையில் 38 மில்லி மீட்டர் மழையும், தேக்கடியில் 20 மில்லி மீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளது.
இதனால், கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு விநாடிக்கு 611 கன அடியாக வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து, நேற்று 1,423 கன அடியாகவும், இன்று விநாடிக்கு 2,235 கன அடியாகவும் அதிகரித்தது. ஆகையால், அணையில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 1,000 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
தற்போது, அணையில் நீர் இருப்பு 5,399 மில்லியன் கன அடியாக உள்ளது. முல்லைப் பெரியாறு அணையின் முக்கிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான இடுக்கியின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளில் மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தால், நீர்மட்டம் உயரத் தொடங்கியுள்ளது. இது தமிழக விவசாயிகளை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
