ETV Bharat / state

தருமபுரியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ''ரோடு ஷோ''; முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்! - STALIN DHARMAPURI VISIT ARRANGEMENT

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தருமபுரி டோல்கேட் அருகே பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் அதியமான்கோட்டை தேவரசம்பட்டி பகுதியில் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் வரை ரோடு ஷோ நடைபெறுகிறது.

நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ள மேடை
நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ள மேடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 5:41 PM IST

1 Min Read

தருமபுரி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தருமபுரியில் நாளை நடைபெறவுள்ள அரசு விழாவில் ரூ.512.52 கோடி மதிப்பில் 1044 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பதுடன், ரூ.362.77 கோடியில் முடிவுற்ற 1073 திட்டப் பணிகளை துவக்கி வைக்க உள்ளார்.

மேலும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் ரூ. 830.06 கோடியில் 70,427 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கி உரையாற்ற இருக்கிறார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகையொட்டி திமுக கட்சி சார்பில், விளம்பர பதாகைகள், ராட்சத கொடிக் கம்பங்கள் அமைத்து சிறப்பான வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தடங்கம் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ள விழா மேடை, கண்காட்சி அரங்குகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதை வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதி முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட் 16) சனிக்கிழமை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக சேலம் வருகை தந்து கார் மூலமாக தருமபுரி வருகிறார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தருமபுரி டோல்கேட் அருகே பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் அதியமான்கோட்டை தேவரசம்பட்டி பகுதியில் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் வரை ரோடு ஷோ நடைபெறுகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலை இருபுறங்களிலும் உள்ள மக்களை சந்திக்கிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சுற்றுலா மாளிகையில் திமுக நிர்வாகிகளை சந்திக்கவுள்ளார். இதன் பிறகு காலை 9 மணிக்கு ஒட்டப்பட்டியில் முன்னாள் அமைச்சர் முரசொலி மாறன் பிறந்தநாளையொட்டி அவருடைய திருவுருப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்துகிறார்.

முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், காலை 9.45 மணிக்கு விழா அரங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வேளாண் துறை கண்காட்சியினை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

இதையும் படிங்க: "மத்திய அரசு சுயநலத்திற்காக அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்தி வருகிறது" வைகோ குற்றச்சாட்டு!

இதன் பிறகு காலை 10 மணிக்கு தடங்கம் பகுதியில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்துகொண்டு ரூ.512.52 கோடி மதிப்பில் 1044 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பதுடன் ரூ.362.77 கோடியில் முடிவடைந்த 1073 திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைக்கிறார். மேலும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் ரூ.830.06 கோடியில் 70,427 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றுகிறார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தருமபுரி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தருமபுரியில் நாளை நடைபெறவுள்ள அரசு விழாவில் ரூ.512.52 கோடி மதிப்பில் 1044 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பதுடன், ரூ.362.77 கோடியில் முடிவுற்ற 1073 திட்டப் பணிகளை துவக்கி வைக்க உள்ளார்.

மேலும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் ரூ. 830.06 கோடியில் 70,427 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கி உரையாற்ற இருக்கிறார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகையொட்டி திமுக கட்சி சார்பில், விளம்பர பதாகைகள், ராட்சத கொடிக் கம்பங்கள் அமைத்து சிறப்பான வரவேற்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தடங்கம் பகுதியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட உள்ள விழா மேடை, கண்காட்சி அரங்குகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதை வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதி முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட் 16) சனிக்கிழமை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக சேலம் வருகை தந்து கார் மூலமாக தருமபுரி வருகிறார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தருமபுரி டோல்கேட் அருகே பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் அதியமான்கோட்டை தேவரசம்பட்டி பகுதியில் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் வரை ரோடு ஷோ நடைபெறுகிறது. முதல்வர் ஸ்டாலின் சாலை இருபுறங்களிலும் உள்ள மக்களை சந்திக்கிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சுற்றுலா மாளிகையில் திமுக நிர்வாகிகளை சந்திக்கவுள்ளார். இதன் பிறகு காலை 9 மணிக்கு ஒட்டப்பட்டியில் முன்னாள் அமைச்சர் முரசொலி மாறன் பிறந்தநாளையொட்டி அவருடைய திருவுருப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்துகிறார்.

முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம்
முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், காலை 9.45 மணிக்கு விழா அரங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வேளாண் துறை கண்காட்சியினை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார்.

இதையும் படிங்க: "மத்திய அரசு சுயநலத்திற்காக அமலாக்கத்துறையை பயன்படுத்தி வருகிறது" வைகோ குற்றச்சாட்டு!

இதன் பிறகு காலை 10 மணிக்கு தடங்கம் பகுதியில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் கலந்துகொண்டு ரூ.512.52 கோடி மதிப்பில் 1044 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைப்பதுடன் ரூ.362.77 கோடியில் முடிவடைந்த 1073 திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைக்கிறார். மேலும் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் ரூ.830.06 கோடியில் 70,427 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றுகிறார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களை கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MRK PANNEERSELVAMதருமபுரியில் முதலமைச்சர் ரோடு ஷோபயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின்STALIN DHARMAPURI VISIT ARRANGEMENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.