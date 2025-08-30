திருவள்ளூர்: மாணவர்களின் நலன் கருதி மத்திய அரசு உடனடியாக கல்வி நிதியை முழுமையாக வழங்க வலியுறுத்தி எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய கல்வி நிதியை நிறுத்தி வைத்ததைக் கண்டித்து திருவள்ளூர் தொகுதி எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் இன்று (ஆக.30) காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார். ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி அலுவலகத்தில் நடைபெறும் இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
மாணவர்கள் வளர்ச்சி முக்கியம்
இந்த போராட்டம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில், “மத்திய அரசு தமிழகத்தை பல்வேறு வகையில் வஞ்சித்து வருகிறது. அதில் மிக முக்கியமாக நாம் பாக்க வேண்டியது ‘கல்வி’. மாணவர்களின் வளர்ச்சியில் மத்திய அரசு கை வைக்கக் கூடாது. புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளாத மாநிலங்களை புறக்கணித்து தேசிய கல்வி நிதியை தராமல் இருப்பது நியாயமற்ற செயல். நிதி இல்லாமல் தமிழக மாணவர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
மொழியை திணிப்பது நியாயமற்றது
தமிழகம் முழுவதும் மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்க வேண்டும் என கூறுவது மறைமுகமாக ஹிந்தியை திணிப்பதற்கு சமம். மத்திய அரசு மாநில அரசுகளை மிரட்டி, அடிபணிய வைக்க நினைக்கிறது. மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என தமிழ்நாடு திட்டவட்டமாக கூறியும் கையெழுத்து போட வற்புறுத்துகிறார்கள். பல முறை மனு கொடுத்தும் இதற்கு தீர்வு காண முடியவில்லை.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு கல்வி நிதிக்காக ரூ.18,000 கோடியையும், ரூ.21,000 கோடியும் வழங்கியது. ஆனால் இந்த ஆண்டு நிதி பற்றி கேட்கும் போது தமிழகத்திற்கு பூஜ்ஜியம் (0) நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்துள்ளனர். இது கண்டிக்கத்தக்கது. இந்திய வரலாற்றிலேயே மாணவர்களின் கல்வியை வஞ்சிக்கும் ஒரே அரசு பாஜக தான்.
ஆகையால் இதனை கண்டித்தும், மத்திய அரசு உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு கல்வி நிதியை விடுவிக்க வலியுறுத்தியும் இன்று காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை துவங்கியுள்ளேன். இந்த போராட்டத்திற்கு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரும் ஆதரவு தர வேண்டும்” என்றார்.