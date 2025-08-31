ETV Bharat / state

மருத்துவமனையில் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில்; விடாமல் நீடிக்கும் உண்ணாவிரதம்! - SASIKANTH SENTHIL PROTEST

44 லட்சம் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கு மத்திய அரசு பதில் சொல்ல வேண்டும் என திருவள்ளூர் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில்
எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 12:55 PM IST

திருவள்ளூர்: மத்திய அரசை கண்டித்து உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈட்டுபட்ட திருவள்ளூர் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்திலுக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதை அடுத்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இருந்தபோதிலும், 3-வது நாளாக மருத்துவமனையிலேயே அவர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

'சமக்ரா சிக்ஷா' (Samagra Shiksha) திட்டத்தின் கீழ், 2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.2,152 கோடி நிதியை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. இதனைக் கண்டித்து, திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில், ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஆக.29) காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.

தொடர்ந்து, இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் (ஆக.30) உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் அவர் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில், நேற்று இரவு அவருக்கு திடீரென ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்து, தலைச்சுற்றல் மற்றும் மயக்கம் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவக் குழுவினர் அவருக்கு முதலுதவி அளித்து, சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், அவரது உடல்நிலையை கருத்தில்கொண்டு இரவு முழுவதும் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். இதன்பேரில், நேற்று இரவு முதல் தற்போது வரை மருத்துவமனையில் இருந்தாவாரே எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். தொடர்ந்து, விரைவில் அவரது அலுவலகத்திற்கு சென்று மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது, “திடீரென ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்ததால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறேன். உண்ணாவிரதம் நேற்று இரவு முதல் தொடந்து நடைபெறுகிறது. மருத்துவர்கள் உடல் நலன் கருதி உண்ணாவிரதத்தை கைவிட வலியுறுத்தினர். ஆனால், தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் நடைபெறும். இந்த போராட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு, பிரதமர் மோடிக்கும், மத்திய கல்வி அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது எனது கோரிக்கை. எனது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை இந்த உண்ணாவிரதம் தொடரும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “தமிழகத்திற்கு மறுக்கப்பட்ட 'சமக்ரா சிக்ஷா' கல்வி நிதியை கோரி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். இதற்கு, 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் தங்களது ஆதரவுகளை தெரிவித்துள்ளனர். 44 லட்சம் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் அடங்கியுள்ள இந்த விவகாரத்தில், மத்திய அரசு நிச்சயம் பதில் சொல்ல வேண்டும்.

கொள்கை நீதியான பிரச்சனைகளை தவிர்த்து, குழந்தைகளுக்கான நிதியை வழங்க மத்திய முன்வர வேண்டும். மாணவர்களுக்கான இந்த போராட்டத்தில் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களது ஆதரவை அளிக்க வேண்டும். இந்த போராட்டத்திற்கு மாணவர்களிடமிருந்து அதிகளவில் ஆதரவு கிடைக்கிறது” என சசிகாந்த் செந்தில் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: "திமுக ஆட்சியில் உள்ள எல்லா துறைகளிலும் ஊழல்" - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்!

