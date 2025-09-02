ETV Bharat / state

நான்கு நாட்கள் தொடர் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில்! - MP SASIKANTH SENTHIL HUNGER STRIKE

சமக்ர சிக்ஸா அபியான் திட்டத்தின்கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய 2152 கோடி நிதியை வழங்கக்கோரி காங்கிரஸ் எம்பி சசிகாந்த் செந்தில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டிருந்தார்.

தொடர் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில்
தொடர் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 4:24 PM IST

சென்னை: நான்கு நாட்கள் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டிருந்த திருவள்ளூர் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில், தமது போராட்டத்தை இன்று முடித்துக் கொண்டார்.

மத்திய அரசு சார்பில் சமக்ர சிக்ஸா அபியான் என்ற கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் மாநிலங்களுக்கான கல்வி நிதியை மத்திய அரசு வழங்கி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய 2152 கோடி நிதியை வழங்கக் கோரி, காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திருவள்ளூர் தொகுதி எம்பி சசிகாந்த் செந்தில், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகாம் அலுவலக வளாகத்தில் கடந்த 29ஆம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்தை துவங்கினார்.

அப்போது அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டை பல்வேறு வகையில் வஞ்சித்து வருகிறது. புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளாத மாநிலங்களுக்கு தேசிய கல்வி நிதியை வழங்காதது நியாயமற்ற செயல். இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், இது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஹிந்தியை திணிப்பதற்கு சமம்," என்று கூறினார்.

தொடர் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், "இந்த ஆண்டு கல்வி நிதி பற்றி கேட்கும்போது தமிழ்நாட்டிற்கு பூஜ்ஜியம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது கண்டிக்கத்தக்கது" என்று சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து அவர் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக அவருக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். இருப்பினும் மருத்துவமனையில் இருந்தவாறு தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அவர் தொடர்ந்து வந்தார்.

இந்நிலையில் அவரது உடல்நலத்தை கருத்தில் கொண்டு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோரின் அறிவுறுத்தலுக்கு கட்டுப்பட்டு, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை சசிகாந்த் செந்தில் இன்று முடித்துக் கொண்டார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சசிகாந்த் செந்திலை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். பின்னர் பழச்சாறு கொடுத்து உண்ணாவிரதத்தை முடித்து கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில், சசிகாந்த் செந்தில் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டார். இந்த நிகழ்வில் ஏராளமான காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

