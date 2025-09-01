ETV Bharat / state

வேலூரில் ரூ.11 கோடி கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரம்: எம்.பி கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்! - MP KATHIR ANAND APPEAR COURT

வேலூரில் 11 கோடி ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்ட வழக்கு தொடர்பான விசாரணை செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிமன்றத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆஜரான கதிர் ஆனந்த்
நீதிமன்றத்தில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆஜரான கதிர் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது ரூ.11 கோடி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கின் விசாரணைக்காக, வேலூர் திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் இன்று (செப்.1) நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, வேலூர் தொகுதியில் வருமான வரித்துறை நடத்திய சோதனையின் போது, திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் பகிரப்படும் நோக்கில் ரூ.11 கோடி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக பரவிய தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த பணம் திமுக பிரமுகர் பூஞ்சோலை சீனிவாசனின் சிமெண்ட் கிடங்கில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது.

வழக்குப்பதிவு

இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டு, மீண்டும் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. அந்த தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஏ.சி.சண்முகத்தை தோற்கடித்து, திமுகவை சேர்ந்த கதிர் ஆனந்த் வெற்றி பெற்றார். இந்த விவகாரத்தில் எம்.பி. கதிர்ஆனந்த், பூஞ்சோலை சீனிவாசன், தாமோதரன் ஆகிய மூவர் மீதும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1951 பிரிவு 125 (A) மற்றும் இந்தியத் தண்டனை சட்டத்தின் 171 (e), 171 B (2) ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ், காட்பாடி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

வழக்கு ஒத்திவைப்பு

வேலூர் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இதற்காக எம்பி கதிர் ஆனந்த் இன்று நேரில் ஆஜரானார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, விசாரணையை செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து, குற்றப்பத்திரிகை தொடர்பான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்காக மீண்டும் ஆஜராகுமாறும் அவருக்கு உத்தரவிட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, கதிர் ஆனந்த் நீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி நடக்கும் விசாரணையைத் தொடர்ந்து, வழக்கு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது, வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்ய வைத்திருந்ததாக ரூ.11 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பேசுபொருளாக மாறியது.

