இருமல் மருந்து மரணம்; தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் - கார்த்தி சிதம்பரம் வலியுறுத்தல்!
நெல்லை காவல் நிலையத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்களை அரசு இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் வலியுறுத்தினார்.
Published : October 13, 2025 at 6:06 PM IST
சிவகங்கை: இருமல் மருந்து குடித்து 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து மாநில அரசு தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் என சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் வலியுறுத்தினார்.
சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவரிடம் தமிழ்நாட்டில் தயார் செய்யப்பட்ட இருமல் சிரப் குடித்து வடமாநிலங்களில் குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ''இருமல் மருந்து உட்கொண்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாநில அரசும், சுகாதாரத் துறையினரும் இதற்குப் பொறுப்பு ஏற்று விளக்கம் அளிக்க வேண்டியது கடமை. தமிழக அரசு உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, அதன் அறிக்கையை பொதுமக்களுக்கு வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும்,” என்றார்.
அதோடு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அருகே வழக்கறிஞர் மீது நடந்த தாக்குதல் தொடர்பாக பேசிய அவர், “விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. நீதிமன்றம் உண்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தீர்ப்பளிக்கும். வழக்கறிஞர் தரப்பில் நியாயம் இருந்தால் அவருக்கான தீர்ப்பு கிடைக்கும். இதில் பாஜக அல்லது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு பின்னணி இருப்பதாக யாருக்கேனும் சந்தேகம் இருந்தால், அதை நீதிமன்றத்தில் கூறுவது தான் சரியான வழி” என அவர் குறிப்பிட்டார்.
கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து அவர், “உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தவெக கட்சியே அதற்கான விளக்கத்தை தர வேண்டும். என்ன நடந்தது? எப்படி தவறு ஏற்பட்டது? என்பதை அவர்கள் வெளிப்படையாக விளக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காரைக்குடியில் நடைபெறவுள்ள பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை குறிப்பிட்டு, “விருந்தோம்பலுக்குப் பெயர் பெற்ற காரைக்குடியில் பிரச்சாரம் அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடைபெற வேண்டும். எந்த விதமான குழப்பங்களும் ஏற்படாதபடி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
நெல்லை காவல் நிலையத்தின் மீது நடந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், “அந்தத் தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பானவர்களை அரசு இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும். நெல்லை பகுதியில் கூலிப்படையினர் அதிகம் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. காவல் துறை அவர்களை கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்,” என தெரிவித்தார்.