கரூர் சம்பவத்தில் அரசியல் செய்யாமல் இருப்பது அனைவரது கடமை! கமல்ஹாசன் பேட்டி!

சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை, எம்.பி கமல்ஹாசன் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

எம்.பி கமல்ஹாசன்
செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த கமல்ஹாசன் எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 4:30 PM IST

சென்னை: எதில் வேண்டுமானாலும் அரசியல் செய்யலாம், இப்போது நான் பேசுவதை கூட அரசியல் பண்ணலாம். கரூர் சம்பவத்தை அரசியல் பண்ணாமல் இருப்பது நம் அனைவரின் கடமை என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்பி தெரிவித்தார்.

உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலில் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், நேற்றுக் காலை அவருக்கு ஆஞ்சியோ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவனையில் ஒய்வு எடுத்து வரும் ராமதாஸை அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்பி இன்று சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கமல்ஹாசன், ”ராமதாஸை நலம் விசாரிக்க வந்தேன், ஆனால் விசாரிப்பதற்கு முன்பாகவே நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது.

இன்று மாலை அவர் வீடு திரும்புவார் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். ராமதாஸ் உடன் பேசினேன். அவர் நலமுடன் இருக்கிறார். வைகோ ஓய்வெடுத்து வருகிறார், அதனால் மருத்துவமனையில் அவரது மகன் துரை வைகோவை சந்தித்தேன், இருவருமே நலமாக இருக்கின்றனர்” என்றார்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை சந்தித்த கமல்ஹாசன்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை சந்தித்த கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய கமல்ஹாசன், “கரூர் சம்பவம் குறித்து தினமும் பேச வேண்டாம் என்று நினைக்கிறேன். அது குறித்து சோகம் தான், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அதைப் பற்றி பேசிக் கொண்டே இருப்பதால் சோகம் போய் விடாது, இனி இது போன்று நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்வது நம் கடமை. எதில் வேண்டுமானாலும் அரசியல் செய்யலாம், இப்போது நான் பேசுவதை கூட அரசியல் பண்ணலாம். கரூர் சம்பவத்தை அரசியல் பண்ணாமல் இருப்பது நம் அனைவரின் கடமை” என தெரிவித்தார்.

எம்.பி கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோரை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, முதலமைச்சரின் தாயார் தயாளு அம்மாள் மற்றும் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் ஆகியோர் நால்வரையும் சந்தித்து நலம் விசாரித்தேன், அனைவரும் நலமாக உள்ளனர்” என்றார்

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை சந்தித்து நலம் விசாரித்த செல்வப்பெருந்தகை
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை சந்தித்து நலம் விசாரித்த செல்வப்பெருந்தகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் பாமக தலைவர் ராமதாஸை சந்தித்தது அரசியல் நிகழ்வா என்ற கேள்விக்கு, ”அரசியல் கலப்பு அல்ல, முழுக்க முழுக்க நட்பு ரீதியானது தான். அனைவரும் தமிழ்நாட்டிற்கு வேண்டிய தலைவர்கள், நலம் பெற்று வர வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் வந்து பார்த்திருக்கிறேன். அரசியல் பேசவில்லை” என தெரிவித்தார்.

