திமுகவால் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாததற்கு நிதி நெருக்கடியே காரணம் - துரை வைகோ - DURAI VAIKO

அமெரிக்காவின் அதிகபட்ச வரிவிதிப்பால் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள் மூடப்படும் என்றும், இதனால் தமிழ்நாட்டில் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலை ஏற்படும் எனவும் துரை வைகோ வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக எம்.பி துரை வைகோ
மதிமுக எம்.பி துரை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 30, 2025 at 3:01 PM IST

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் நிலவும் நிதி நெருக்கடியால்தான் திமுக அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக மதிமுக எம்.பி. துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் மதிமுக தென் மண்டல மாவட்ட செயலாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஆக.30) நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ எம்.பி. பங்கேற்றார்.

பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்து துரை வைகோ கூறுகையில், "இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்களுக்கு அமெரிக்கா 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளது. இது மிகப்பெரிய அபாயத்தை நோக்கி இந்தியாவை கொண்டு செல்லும். இந்த வரிவிதிப்பால் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள் மூடவேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலை உருவாகும். எனவே, இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.

200 நாடுகளுடன் இந்தியா வர்த்தகம் செய்து வருகிறது. அந்த நாடுகளுடன் பேசி, அமெரிக்கா மூலமாக ஏற்படும் வர்த்தக இழப்பை ஈடு செய்யும் அளவுக்கு ஏற்றுமதியை கொண்டு சென்றால், இப்பிரச்சினையை சரி செய்யலாம்" என்றார்.

வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாதது ஏன்?

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தேர்தல் வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு கணிசமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. அதே சமயத்தில், சில வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டில் நிலவும் நிதி நெருக்கடியே இதற்கு காரணம். மத்திய அரசை எதிர்க்கின்ற மாநிலங்களில், இந்த நிதி நெருக்கடி பிரச்சனை உள்ளது” என்றார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் குறித்து பேசிய அவர், “குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை, 'இந்தியா' கூட்டணி கொள்கை ரீதியான போராட்டமாக பார்க்கிறது. 'இந்தியா' கூட்டணி வேட்பாளர் சுதர்சன ரெட்டி, எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராதவர். ஆனால், என்டிஏ கூட்டணி வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தமிழராக இருந்தாலும், ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் கோட்பாடு படி, அவரை பாஜக வேட்பாளராக தான் மக்கள் பார்க்கின்றனர். அவர் மதவாத கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலான வேட்பாளரா? அல்லது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிற வேட்பாளரா? என்பதை எம்.பி.க்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும்" எனக் கூறினார்.

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசிய துரை வைகோ, "விஜய்க்கு அரசியலில் நல்ல எதிர்காலம் உள்ளது; எனவே, அவர் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் குறித்து விமர்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்” என்றார்.

