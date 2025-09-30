ETV Bharat / state

ஆதவ் அர்ஜுனாவை கட்சியை விட்டு நீக்காதது ஏன்? ஆ. ராசா கேள்வி!

கரூர் துயர சம்பவத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு குற்ற உணர்வு இருக்கும் காரணத்தால் சம்பவம் நடந்த உடனே, அவர்கள் சென்னைக்கு ஓடி வந்து விட்டார்கள் என ஆ. ராசா எம்.பி. குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஆ. ராசா எம்.பி.
ஆ. ராசா எம்.பி. (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 5:37 PM IST

சென்னை: தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனாவின் சர்ச்சைக்குரிய பதிவு தொடர்பாக விஜய் எந்த கண்டனமும் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை? அவரை கட்சியில் இருந்து ஏன் நீக்கவில்லை? என திமுக எம்.பி. ஆ. ராசா கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா கூறுகையில், ''கரூரில் தவெக பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் விலைமதிக்க முடியாத 41 உயிர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம். இதுகுறித்து என்னிடம் சில கேள்விகள் உள்ளன. சம்பவத்தின் போது தவெக தலைவர், நிர்வாகிகள் களத்தில் ஏன் நிற்கவில்லை? செய்தி அறிந்ததற்கு பிறகும், செய்தியாளர்களை சந்திப்பதற்கு கூட பயந்து கொண்டு ஏன் சென்னைக்கு வந்தீர்கள்?

ஒன்றை என்னால் உணர முடிகிறது. அவர் (விஜய்) ஒரு பிரபலமான நடிகர். அவர் அங்கு இருந்தால் மீண்டும் கும்பல் கூடும். ஆனால் அவருடன் உள்ளவர்கள, களத்திற்கு சென்று இறப்புக்கு நிவாரணம் கொடுத்து, அவர்களுக்கு ஏன் ஆறுதல் சொல்லவில்லை?

அவர்களை அறியாமல் அவர்களிடத்தில் குற்ற உணர்வு இருக்கிறது. நம்மால்தான் இது நடந்தது என்கின்ற ஒப்புதல், அவர்கள் மனசாட்சியில் இருக்கிற காரணத்தாலேயே, அவர்கள் ஓடி வந்து விட்டார்கள் என்பதுதான் உண்மை.

அதையெல்லாம் விட பெரிய கொடுமை, தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனா ட்வீட் போடுகிறார். அதில், ''நேபாளத்தில் நடந்தது போல, இங்கு ஒரு புரட்சி நடக்கும்'' என்கிறார். வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டில் ஒரு புரட்சி வர வேண்டும் என்று நாட்டின் இறையாண்மைக்கும், ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிராக சொல்கிறார். அரசியலமைப்புக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை பதிவிட்டு, அதற்கு விமர்சனம் வந்த உடனே அதனை டெலிட் செய்கிறார்.

நான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். அந்த பதிவை எடுக்கிற அளவிற்கு தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் உணர்வோடு இருக்கிறார்கள். ஆனால் பதிவு போட்ட அவரை விஜய் கண்டித்திருக்கிறாரா? அல்லது செய்தது தவறு என்று ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறாரா?

இப்படிப்பட்ட பதிவுகளை எல்லாம் போடுகிற ஒருவரை கண்டிக்காமல், கட்சியை விட்டு நீக்காமல் இன்னமும் உங்களோடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே, இது இந்திய அரசியலுக்கும், தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கும் நல்லதா? என்பதை விஜயிடம் நான் கேட்க விரும்புகிறேன்'' என கூறினார்.

