தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்: கருணாநிதியை மேற்கோள் காட்டி ஆ.ராசா பேச்சு! - A RASA

வாக்கு வங்கி அரசியலை தான் சாதாரண தலைவர்கள் செய்வார்கள் என திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா
திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 14, 2025 at 10:37 AM IST

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை பின்பற்றி வரும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நியாயத்திற்கான போராட்டத்தை மறுக்கமாட்டார் என திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை திரு.வி.க.நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜமாலியா பகுதியில் 'போராளி ஓய்வதில்லை' என்ற தலைப்பில் முன்கள பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு, மேயர் பிரியா, திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, திரு.வி.க.நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாயகம் கவி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், எம்.பி.யுமான ஆ.ராசா பேசுகையில், “விழா நடத்துவதில் முன்னோடியாக இருப்பவர் அமைச்சர் சேகர்பாபு. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியை சந்தித்து உரிமை குறித்து கேட்டால், பெரியாரை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் நானே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்று கருணாநிதி கூறுவாராம்.

மேலும், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் அவர்கள் கோரிக்கை குறித்து கேட்டால், ‘நீங்கள் எதையும் கேட்டு, கெஞ்சி வாங்கியதாக இருக்கக் கூடாது. அது கம்யூனிசத்திற்கு அழகல்ல. நீங்கள் போராடி தான் வெற்றி பெற வேண்டும்’ என்று கம்யூனிஸ்டுகளை போராட சொன்னவர் கருணாநிதி. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் கோரிக்கைகளை போராட்ட களத்தில் கருணாநிதி நிவர்த்தி செய்துள்ளார். நியாயத்திற்காக நடைபெறும் எந்த போராட்டத்தையும் கருணாநிதி மறுத்ததில்லை.

கருணாநிதியை பின் பற்றி வரும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலிலும் நியாயத்திற்கான போராட்டத்தை (தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்) மறுக்க மாட்டார். இது குறித்து நல்ல செய்தி வரும். வாக்கு வங்கி அரசியலை தான் சாதாரண தலைவர்கள் செய்வார்கள். ஆனால், 1981 ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கருணாநிதி ‘சொத்தில் பெண்களுக்கு சம பங்கு’ என்ற சட்டத்தை முதலில் இயற்றினார். சில வருடங்களுக்கு பிறகு அத்திட்டம் இந்தியா முழுவதும் இயற்றப்பட்டது.

நாட்டின் பிரதமர் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக செயல்படுபவராகவே இருந்து வருகிறார். ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தின் போதும் கேள்வி நேரத்தில் பிரதமர் இருக்க வேண்டும் என்பது மரபு. ஆனால், இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒரு முறை கூட கேள்வி நேரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருந்ததில்லை“ என்று ஆ.ராசா பேசினார்.

ஆ ராசாதூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்கருணாநிதிMK STALINA RASA

