திருப்பூர்: அமெரிக்கா வரி விதிப்புக்கு நிவாரண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாத பாஜக அரசை கண்டித்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அமெரிக்க அரசின் 50 சதவீத வரி விதிப்பால் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ள திருப்பூர் பனியன் தொழில் மற்றும் பல்வேறு தொழில் நகரங்களையும் கண்டுகொள்ளாமல் கைவிட்ட மத்திய அரசை கண்டித்தும், உடனடி நிவாரண நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் திருப்பூர் ரயில் நிலையம் முன்பாக ஆ.ராசா தலைமையில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆ.ராசா, செந்தில் பாலாஜி, திராவிட கழகத் தலைவர் கீ.வீரமணி, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் கே.வி.தங்கபாலு, விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் 1000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க செயலாளர் திருக்குமரன் பேசுகையில், ”திருப்பூரில் இருந்து ஆண்டுக்கு 45 ஆயிரம் கோடி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்திய அளவில் 65 சதவீதம் ஏற்றுமதி திருப்பூரில் இருந்து நடைபெறுகிறது. இதில் 15 ஆயிரம் கோடி அமெரிக்காவிற்கு மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கோருகின்றனர். இல்லையெனில் ஆர்டர்களை நிறுத்தி வைக்க கட்டாயப்படுத்துவதால் தொழில்துறை மற்றும் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.
மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா பேசுகையில், ”அமெரிக்க அரசின் 50 சதவிகித வரி விதிப்பால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ள தொழில் நகரங்களை கைவிட்ட பாஜக அரசை கண்டித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. திருப்பூர் பின்னலாடை தொழில் மூலம் உருவாகி உள்ளது. நீண்ட கால நண்பர் எனும் டிரம்பின் இந்த நடவடிக்கை குறித்து மோடி வாய் திறக்கவில்லை.
சிறு, குறு வியாபாரிகளுக்கு துணையாக இருப்பேன் என மோடி தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் அவரது உரையில் தொழிலாளர்கள் வர்க்கம் குறித்து பேச்சு இல்லை. திருப்பூரை முடக்கும் அமெரிக்க வரி விதிப்பு 30 சதவீத மக்கள் வேலைவாய்ப்பை பறிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இங்கு ஓங்கி எழும் குரல் மோடி, டிரம்ப் சதி திட்டங்களை தூள் தூள் ஆக்கும்” என்றார்.
விசிக தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் பேசுகையில், “அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு எதிராக இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது. ஆனால் இது மோடிக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும். தனது நண்பர்களுக்காக வெளியுறவு கொள்கை அமைத்துள்ளார். மோடியின் பினாமிகள் அம்பானி மற்றும் அதானி. நம் மீது அபராதம் விதிப்பதற்கு டிரம்ப் யார்? மோடிக்கு தண்டனை என்றால் இந்திய மக்களுக்கும் அது தண்டனை.
அம்பானி ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குகிறார். இந்த ஒப்பந்தத்தை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசி முடிக்கிறார். அரசு வணிகம் தவிர்த்து தனியாருக்கு வாங்கித் தருகிறது. அவர்களுக்கு சொந்தமான நாயாரா என்ற பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது. இங்கு விற்பனை செய்யாமல் ஐரோப்பாவில் விற்பனை செய்கிறார்கள். இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தம் இந்தியாவிற்கு பயன் இல்லை.
கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவாக இருந்தும், பெட்ரோல் விலை அதிகமாக உள்ளது. இந்த லாபம் முழுவதும் அம்பானிக்கு சென்று சேர்கிறது. அம்பானியும், அதானியும் மோடியின் பினாமிகள். பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இந்த வர்த்தகம் காரணமாகவே வரி விதிக்கப்படுகிறது என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். நம் நாட்டு பொருள் அமெரிக்காவில் கூடுதலாக இருக்கும். மற்ற நாட்டு தயாரிப்புகள் விலை குறைவாக இருக்கும். இதனால் நம் பொருட்கள் விற்பனை ஆகாது.
மோடி அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கையால் நாம் பாதிக்கப்படுகிறோம். சனாதன அரசியலை திணிக்கிறார்கள், மதவெறியை தூண்டுகிறார்கள். சாதிப் பெருமை பேசி சண்டை தான் போட முடியும். அதானி, அம்பானி ஆக முடியாது. தமிழ்நாட்டில் பாஜக பருப்பு வேகவில்லை. ” என தெரிவித்தார்.
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பேசுகையில், “இந்திய ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துவிட்ட மதவெறியாளன் மோடிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளார். இங்கு எழுப்பும் முழக்கம் டெல்லி சுவர்களில், வெள்ளை மாளிகையில் எதிரொலிக்கும்” என பேசினார்.
திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசுகையில், “அமெரிக்க அமைச்சர் ஒரு பேட்டியில் இந்தியாவிற்கு ஏன் அதிக வரி என தெரிவித்தார். உக்ரைனில் நடப்பது மோடி போர். பிராமணிய சுரண்டல் இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது என தெரிவித்தார். மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் கச்சா எண்ணெய் 108 டாலர் என்ற போதும் பெட்ரோல் விலை குறைவாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது பெட்ரோல், டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
மோடி, அமித்ஷா இரண்டு பேர் இந்தியாவை விற்கிறார்கள். அம்பானி, அதானி என்ற இரண்டு பேர் வாங்குகிறார்கள். அமெரிக்காவின் அத்துமீறலை தடுக்க மறுப்பதன் காரணம் சிலம்பை உடைத்து என்ன பயன். அரியணையிலும் அதே கள்வன் தான். வரியை போட சொன்னதே மோடி தான். இது தேசத்தின் மீது விதிக்கப்படும் போர். பாகிஸ்தான் போர் தொடுக்க உள்ளதாக அமெரிக்க உளவுத்துறை தெரிவித்ததால் நாங்கள் போர் தொடுத்தோம் என அமைச்சர் கூறுகிறார்.
உலக வர்த்தக அமைப்பை எதிர்த்து குரல் கொடுத்த இயக்கம் இது. பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செய்பவர் டிரம்ப். போரை நிறுத்துவதாக மோடி அறிவிக்கிறார். இவ்வளவு நண்பனாகவும், எதிராகவும் ஒரு நபர் இருக்க முடியுமா? திருப்பூரில் ஒரு புண் வெளியே தெரிந்து விட்டது. இன்னும் எங்கெல்லாம் பாதிப்பு என தெரிய வரும். மன்மோகன் சிங் நேர்மைக்கு முன்னால், மோடியின் தேசபக்தி கேவலமானது.
நீங்கள் தேசபக்தி உள்ளவராக இருந்தால், மன்மோகன் சிங் சொன்னது போல தனித் தனி பொருட்களுக்கு வரி என மாற்றி புதுக் கொள்கையை வரையறுக்க வேண்டும். முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் உள்ளவரை உங்களை திருத்தியே தீருவோம்'' என பேசினார். இதனைத்தொடர்ந்து செந்தில்பாலாஜி மத்திய அரசுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினார்.