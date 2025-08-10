Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

''கோடிகளை கொட்டியும் குண்டும் குழியுமே மிச்சம்" - நம்ம ஊரு சென்னை சாலைகளுக்கு என்ன தான் ஆச்சு? - CHENNAI ROADS

பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளின் மூடிகள் உள்ள இடங்களில் பள்ளம் இருக்கிறது. இதை சரி செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடுவதால் விபத்துக்கள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. வடிகால் பணிகள் மெத்தனமாக நடைபெறுவதால் தடுப்புகள் போட்டு சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் இடம்: அரும்பாக்கம்
பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் இடம்: அரும்பாக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 9:16 AM IST

3 Min Read

By: செ. சிவக்குமார்

சென்னையில் எங்கு பார்த்தாலும் பகல் நேரங்களில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்கின்றன. அதிலும், குறிப்பாக பீக் நேரங்களில் சொல்லவே தேவையில்லை. அந்தளவுக்கு சாலைகளில் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை வாகனங்கள் சீறி பாய்வதை பார்க்க முடிகிறது. இப்படி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பிசியாக காணப்படும் சென்னை சாலைகள் சேதம் அடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் தினமும் சிரமத்தை அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது.

கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சாலை பணி
கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சாலை பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் பருவமழை காலம் வந்துவிட்டால் போதும், சென்னை மக்கள் தினமும் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிர்நோக்குவது எழுதப்படாத விதியாக மாறிவிட்டது. இதற்கெல்லாம் முடிவுக்கட்டும் வகையிலும், அரசுக்கு முன்னெச்சரிக்கை மணி அடித்து விழித்துக்கொள்ள செய்யும் விதமாகவும் ''சென்னை முழுவதும் உள்ள சாலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? சேதமடைந்துள்ள சாலைகளின் தற்போதைய நிலை என்ன? அரசு ஒதுக்கிய நிதியை பயன்படுத்தி சாலைகள் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனவா? பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நாளுக்கு நாள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சூழலில், அதிகரித்து வரும் வாகனங்களுக்கு ஏற்ப முறையான சாலை வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளதா? என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுவதே இந்த செய்தி தொகுப்பின் நோக்கம்.

சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் இத்தனை சாலைகள் உள்ளதா?

சென்னையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மழைநீர் வடிகால் பணி, திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி, பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள், மெட்ரோ கட்டமைப்பு பணிகள் போன்றவற்றின் காரணமாகவும், போக்குவரத்து மிகுதியாலும் சாலைகள் சேதமடைவது வழக்கம். இவ்வாறு சேதமடையும் சாலைகளை சரி செய்வது, புதிய சாலைகளை அமைத்தல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ஆண்டுதோறும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் சென்னையில் 387 கி.மீ நீளத்திற்கு 471 பேருந்து வழித்தட சாலைகளையும், 5270.33 கி.மீ நீளத்திற்கு 34,640 உட்புற சாலைகளை பராமரித்து வருகிறது. மேலும் 1273.88 கி.மீ நீளம் கொண்ட சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலைகள், 170 கி.மீ நீளத்தில் 107 நடை பாதைகளுடன் கூடிய பேருந்து வழித்தட சாலைகளை மாநகராட்சி பராமரித்து வருகிறது.

பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்
பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போன்று சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 15 மண்டலங்களில் நகர்புற உட்கட்டமைப்பு சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம், நகர்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம், சிறப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் மூலமாக சாலைகளை புதிதாக அமைத்தல், மறுசீரமைப்பு செய்தல் போன்ற பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

சாலை பராமரிப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியும் - நடைபெற்ற பணிகளும்

சென்னையில் சாலை பணிக்காக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரூ.215 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.203 கோடிக்கான பணிகள் நடந்து இருக்கிறது. 2022 ஆம் ஆண்டு ரூ.427 கோடி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.411 கோடிக்கான பணி, 2023 ஆம் ஆண்டு ரூ.708 கோடி ஒதுக்கியதில் ரூ.657 கோடிக்கான பணி, 2024 ம் ஆண்டு ரூ.401 கோடி ஒதுக்கியதில் ரூ.349 கோடிக்கான பணி மற்றும் 2025 நடப்பு நிதி ஆண்டில் இதுவரை ரூ.468 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில், தற்போது வரை ரூ.71 கோடிக்கான பணிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளதாக, சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.

மந்தகதியில் சாலை பணி இடம்: அரும்பாக்கம்
மந்தகதியில் சாலை பணி இடம்: அரும்பாக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்தவகையில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் சென்னையில் சாலை பணிக்காக ரூ.2221 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.1692 கோடிக்கு மட்டுமே பணிகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 3223 கிமீ நீளத்திற்கு 18,895 சாலைகள் சீரமைக்க திட்டம் தீட்டப்பட்டதில் 17,569 சாலைகள் மட்டுமே சீரமைக்கப்பட்டதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு 16 சாலைகள், 2022 ஆம் ஆண்டு 86 சாலைகள், 2023 ஆம் ஆண்டு 249 சாலைகள், 2024 ஆம் ஆண்டு 75 சாலைகள் என மொத்தமாக கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 425 சாலைகள் கைவிடப்பட்ட சாலைகளாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில், திட்டமிடப்பட்ட 901 சாலைகளில் தற்போது வரை மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்றவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் "பாதாள சாக்கடை தொட்டி மூடிகளில் பள்ளம்"

இது குறித்து கோடம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த இன்பதுரை கூறும் போது, ''சென்னையில் ஏராளமான பகுதிகளில் பழைய சாலைகளை புதிதாக போடும் பணிகள் நடைபெற்றது. இதில் சிக்கல் என்னவென்றால் புதிய சாலை போடுவதற்காக சாலைகள் மில்லிங் செய்யப்பட்ட பின்னர் மில்லிங் செய்யப்பட்ட சாலைகளில் புதிய சாலைகள் உடனடியாக அமைக்காமல் 1 மாதத்திற்கு மேல் கிடப்பில் போட்டு விடுகின்றனர்.

மேலும் சாலைகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளின் மூடிகள் உள்ள இடங்களில் பெரிய பள்ளம் இருக்கிறது. இதை சரி செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடுவதால் சாலை விபத்துக்கள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. அதே போல், சென்னையில் வடிகால் பணிகள் மெத்தனமாக நடைபெறுவதால் ஆங்காங்கே தடுப்புகள் போட்டு சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு மூடப்படும் சாலைகளில், வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் நாள்தோறும் வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது" என்று விவரித்தார் இன்பதுரை.

பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பாக பணியை முடிக்க தமிழக அரசு உத்தரவு:

இதுகுறித்து பெயர் சொல்ல விரும்பாத மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, ''சென்னையில் 2 ஆம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடைபெறுவதன் காரணமாக சாலை பணிகள் மறுசீரமைக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில் சேதமடைந்த சாலைகளை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பாகவே வரும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் சென்னையில் வடிகால் பணிகளை முழுவதுமாக முடிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள சாலை பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும்" என்றார்.

எது? எப்படியோ? அன்றாடம் வீட்டிலிருந்து பணி நிமித்தமாக வெளியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பாக மீண்டும் வீடுகளுக்கு வந்து சேர வேண்டுமென்றால் தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக விளங்கும் சென்னையின் சாலைகள் தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அனைவரது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

By: செ. சிவக்குமார்

சென்னையில் எங்கு பார்த்தாலும் பகல் நேரங்களில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து செல்கின்றன. அதிலும், குறிப்பாக பீக் நேரங்களில் சொல்லவே தேவையில்லை. அந்தளவுக்கு சாலைகளில் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை வாகனங்கள் சீறி பாய்வதை பார்க்க முடிகிறது. இப்படி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பிசியாக காணப்படும் சென்னை சாலைகள் சேதம் அடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் தினமும் சிரமத்தை அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது.

கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சாலை பணி
கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சாலை பணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் பருவமழை காலம் வந்துவிட்டால் போதும், சென்னை மக்கள் தினமும் பல்வேறு பிரச்னைகளை எதிர்நோக்குவது எழுதப்படாத விதியாக மாறிவிட்டது. இதற்கெல்லாம் முடிவுக்கட்டும் வகையிலும், அரசுக்கு முன்னெச்சரிக்கை மணி அடித்து விழித்துக்கொள்ள செய்யும் விதமாகவும் ''சென்னை முழுவதும் உள்ள சாலைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? சேதமடைந்துள்ள சாலைகளின் தற்போதைய நிலை என்ன? அரசு ஒதுக்கிய நிதியை பயன்படுத்தி சாலைகள் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனவா? பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நாளுக்கு நாள் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் சூழலில், அதிகரித்து வரும் வாகனங்களுக்கு ஏற்ப முறையான சாலை வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளதா? என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுவதே இந்த செய்தி தொகுப்பின் நோக்கம்.

சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் இத்தனை சாலைகள் உள்ளதா?

சென்னையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மழைநீர் வடிகால் பணி, திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி, பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள், மெட்ரோ கட்டமைப்பு பணிகள் போன்றவற்றின் காரணமாகவும், போக்குவரத்து மிகுதியாலும் சாலைகள் சேதமடைவது வழக்கம். இவ்வாறு சேதமடையும் சாலைகளை சரி செய்வது, புதிய சாலைகளை அமைத்தல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ஆண்டுதோறும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் சென்னையில் 387 கி.மீ நீளத்திற்கு 471 பேருந்து வழித்தட சாலைகளையும், 5270.33 கி.மீ நீளத்திற்கு 34,640 உட்புற சாலைகளை பராமரித்து வருகிறது. மேலும் 1273.88 கி.மீ நீளம் கொண்ட சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலைகள், 170 கி.மீ நீளத்தில் 107 நடை பாதைகளுடன் கூடிய பேருந்து வழித்தட சாலைகளை மாநகராட்சி பராமரித்து வருகிறது.

பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள்
பழுதடைந்த சாலையில் சிரமத்துடன் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போன்று சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 15 மண்டலங்களில் நகர்புற உட்கட்டமைப்பு சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம், நகர்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம், சிறப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் மூலமாக சாலைகளை புதிதாக அமைத்தல், மறுசீரமைப்பு செய்தல் போன்ற பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

சாலை பராமரிப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியும் - நடைபெற்ற பணிகளும்

சென்னையில் சாலை பணிக்காக கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரூ.215 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.203 கோடிக்கான பணிகள் நடந்து இருக்கிறது. 2022 ஆம் ஆண்டு ரூ.427 கோடி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.411 கோடிக்கான பணி, 2023 ஆம் ஆண்டு ரூ.708 கோடி ஒதுக்கியதில் ரூ.657 கோடிக்கான பணி, 2024 ம் ஆண்டு ரூ.401 கோடி ஒதுக்கியதில் ரூ.349 கோடிக்கான பணி மற்றும் 2025 நடப்பு நிதி ஆண்டில் இதுவரை ரூ.468 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில், தற்போது வரை ரூ.71 கோடிக்கான பணிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளதாக, சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.

மந்தகதியில் சாலை பணி இடம்: அரும்பாக்கம்
மந்தகதியில் சாலை பணி இடம்: அரும்பாக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்தவகையில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் சென்னையில் சாலை பணிக்காக ரூ.2221 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில் ரூ.1692 கோடிக்கு மட்டுமே பணிகள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 3223 கிமீ நீளத்திற்கு 18,895 சாலைகள் சீரமைக்க திட்டம் தீட்டப்பட்டதில் 17,569 சாலைகள் மட்டுமே சீரமைக்கப்பட்டதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு 16 சாலைகள், 2022 ஆம் ஆண்டு 86 சாலைகள், 2023 ஆம் ஆண்டு 249 சாலைகள், 2024 ஆம் ஆண்டு 75 சாலைகள் என மொத்தமாக கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 425 சாலைகள் கைவிடப்பட்ட சாலைகளாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதில், திட்டமிடப்பட்ட 901 சாலைகளில் தற்போது வரை மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்றவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் "பாதாள சாக்கடை தொட்டி மூடிகளில் பள்ளம்"

இது குறித்து கோடம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த இன்பதுரை கூறும் போது, ''சென்னையில் ஏராளமான பகுதிகளில் பழைய சாலைகளை புதிதாக போடும் பணிகள் நடைபெற்றது. இதில் சிக்கல் என்னவென்றால் புதிய சாலை போடுவதற்காக சாலைகள் மில்லிங் செய்யப்பட்ட பின்னர் மில்லிங் செய்யப்பட்ட சாலைகளில் புதிய சாலைகள் உடனடியாக அமைக்காமல் 1 மாதத்திற்கு மேல் கிடப்பில் போட்டு விடுகின்றனர்.

மேலும் சாலைகளில் பாதாள சாக்கடை தொட்டிகளின் மூடிகள் உள்ள இடங்களில் பெரிய பள்ளம் இருக்கிறது. இதை சரி செய்யாமல் அப்படியே விட்டு விடுவதால் சாலை விபத்துக்கள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. அதே போல், சென்னையில் வடிகால் பணிகள் மெத்தனமாக நடைபெறுவதால் ஆங்காங்கே தடுப்புகள் போட்டு சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு மூடப்படும் சாலைகளில், வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் நாள்தோறும் வாகன நெரிசல் ஏற்படுகிறது" என்று விவரித்தார் இன்பதுரை.

பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பாக பணியை முடிக்க தமிழக அரசு உத்தரவு:

இதுகுறித்து பெயர் சொல்ல விரும்பாத மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, ''சென்னையில் 2 ஆம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடைபெறுவதன் காரணமாக சாலை பணிகள் மறுசீரமைக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படாத வகையில் சேதமடைந்த சாலைகளை உடனுக்குடன் கண்டறிந்து சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பாகவே வரும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் சென்னையில் வடிகால் பணிகளை முழுவதுமாக முடிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள சாலை பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும்" என்றார்.

எது? எப்படியோ? அன்றாடம் வீட்டிலிருந்து பணி நிமித்தமாக வெளியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பாக மீண்டும் வீடுகளுக்கு வந்து சேர வேண்டுமென்றால் தமிழ்நாட்டின் தலைநகராக விளங்கும் சென்னையின் சாலைகள் தரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அனைவரது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

CORPORATION CHENNAIசென்னை மாநகராட்சிபழுதடைந்த சென்னை சாலைகள்குண்டும் குழியுமான சாலைகள்CHENNAI ROADS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.