சென்னை: உயிரிழந்த முகில் கழுத்தில் ஆறு முறை வெட்டப்பட்ட காயங்கள் மிகவும் ஆழமாக இருந்ததால், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தாயிடம் நடத்திய விசாரணையில் திருப்பம் ஏற்பட்டது.
சென்னை, சூளைமேடு பெரியார் பாதை பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரமிளா (47). இவர் அவரது கணவரை பிரிந்து தனது மூன்று மகன்களுடன் சொந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், மூத்த மகனுக்கு திருமணம் ஆகி அவர் அதே பகுதியில் தனியாக வீடெடுத்து வசிக்கிறார். இதனால், பிரமிளா தனது மற்ற இரு மகன்களுடன் வசித்து வந்தார். பிரமிளாவின் மூன்றாவது மகனான முகில் (19) கூலி வேலை செய்து வந்த நிலையில், மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாகியுள்ளார். இதனால் தினமும் மது அருந்தி விட்டு வந்து தாய் பிரமிளாவிடம் சண்டையிட்டு அவரை அடித்து துன்புறுத்தி வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்கம் போல மதுபோதையில் வீட்டிற்கு வந்த முகில் தாயிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதுடன் அவரை கொலை செய்து விடுவேன் என மிரட்டி விட்டு தூங்க சென்றுள்ளார்.
பழியை ஏற்ற தாய்
இதனால் மிகுந்த மன வேதனைக்கு ஆளான தாய் பிரமிளா மகன் தன்னை கொலை செய்து விடுவானோ? என்ற அச்சத்தில் அதிகாலை தூங்கி கொண்டிருந்த முகிலின் கழுத்தை கத்தியால் வெட்டி கொலை செய்ததாக கூறி வடபழனி காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். பின்னர் போலீசார் பிரமிளா அளித்த தகவலின்பேரில், சம்பவயிடத்திற்கு விரைந்து சென்று முகில் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கேஎம்சி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து பிரமிளாவை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், உயிரிழந்த முகில் கழுத்தில் ஆறு முறை வெட்டப்பட்ட காயங்கள் மிகவும் ஆழமாக இருந்ததால், சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பிரமிளாவிடம் போலீசார் துருவி துருவி விசாரணை நடத்தினர்.
வழக்கில் பகீர் திருப்பம்
போலீசாரின் தீவிர விசாரணையில் இந்த கொலை வழக்கில் அதிரடி திருப்பமாக பிரமிளாவின் இரண்டாவது மகன் ராஜ பிரபா சிக்கினார். தம்பி முகில் தனது தாயை அடித்து துன்புறுத்துவதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்த ராஜ பிரபா, நள்ளிரவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த முகிலை அவரது நண்பருடன் இணைந்து வெட்டி கொலை செய்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றுள்ளார். ஆனால், இந்த கொலை பழியை தாய் பிரமிளா ஏற்றுக்கொண்டு காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்து இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
அதன் அடிப்படையில் ராஜ பிரபா அவரது நண்பர் கண்ணன் ஆகிய இருவரையும் வடபழனி போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் மூவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டதில், அடுத்த மாதம் ராஜ பிரபாவிற்கு திருமணம் நடைபெற இருந்ததால் இந்த கொலை பழியை அவரது தாய் பிரமிளா ஏற்றுக்கொண்டதும் தெரிய வந்தது.
மேலும் கொலையை மறைத்து கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக தாய் பிரமிளாவையும், கொலை செய்த குற்றத்திற்காக சகோதரர் ராஜ பிரபா அவரது நண்பர் கண்ணன் உள்ளிட்ட மூவரையும் வடபழனி போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
