கணவன், மகள்களுக்கு தெரியாமல் வீட்டை விற்று தலைமறைவான தாய்: அதிர்ச்சியில் உறைந்த குடும்பத்தினர்

பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் 100 பேருடன் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாலமுருகன் குடும்பத்திற்கு ஆதரவாக சென்று புகார் மனு கொடுத்தனர்.

வைத்தீஸ்வரன் கோயில் காவல நிலையம்
வைத்தீஸ்வரன் கோயில் காவல நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 9:43 AM IST

மயிலாடுதுறை: திருமணத்தை மீறிய உறவால் பூர்வீக சொத்துகளை கணவன், மகள்களுக்கு தெரியாமல் விற்று விட்டு மனைவி தலைமறைவாகிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே வைத்தீஸ்வரன் கோயில் சாவடி தெரு, எம்ஜிஆர் நகரை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன்(52). இவரது மனைவி ரேவதி(45) சத்துணவு அமைப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு மகள்கள் (22) வயதிலும், (14) வயதிலும் என இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இருப்பினும் கணவன் -மனைவிக்கு இடையே இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக கருத்து வேறுபாடு இருந்து வந்ததால் இருவரும் தனியாக வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ரேவதி தனது தாய் மூலம் செட்டில்மென்ட் செய்யப்பட்ட வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் உள்ள வீட்டினை கணவர் , இரண்டு மகள்கள் மற்றும் உறவினர்கள் யாருக்கும் தெரிவிக்காமல் அலெக்சாண்டர் என்ற நபருக்கு கிரயம் செய்து விற்றுவிட்டு, பணம் பெற்று தலைமறைவாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் வேறு ஒருவருடன் தொடர்பில் இருப்பது குடும்பத்தினருக்கு தெரிய வந்ததால் குடும்பத்தை விட்டு தனியாக வசித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து புதிதாக வீட்டை வாங்கிய அலெக்சாண்டர் என்பவர், வீட்டில் ஏற்கனவே வசித்து வந்த ரேவதியின் கணவர் பாலமுருகன் மற்றும் அவரது இரு மகள்களை வெளியேற்றிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து பாலமுருகன் மற்றும் அவரது மகள்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வைத்தீஸ்வரன் கோயில் பேருந்து நிலையத்தில் இரவு பகலாக பொழுதை கழித்துள்ளனர்.

அப்போது அவ்வழியாக வந்த வைத்தீஸ்வரன் கோயில் வர்த்தக சங்க தலைவர் கண்ணன் என்பவர் ஏன் இரண்டு நாட்களாக பேருந்து நிலையத்தில் தங்கி உள்ளீர்கள் என கேட்டுள்ளார். பாலமுருகன் வரிடம் நடந்த விபரங்களை கூறியுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, வர்த்தக சங்கத் தலைவர் கண்ணன், பாஜக, பாமக, விசிக மற்றும் வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பாலமுருகன் குடும்பத்திற்கு ஆதரவாக சென்று புகார் மனு கொடுத்தனர்.

அந்த மனுவில், 'தங்களுக்கு சொந்தமான வீட்டை தனது தாய் யாருக்கும் தெரியாமல் அலெக்சாண்டர் என்பவருக்கு பத்திரபதிவு செய்து கொடுத்துவிட்டு தலைமறைவாகி விட்டார்.

இந்த பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மீண்டும் அந்த வீட்டில் நாங்கள் வசிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்;பாதிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும்" என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த மனுவை பெற்றுக் கொண்ட வைத்தீஸ்வரன் கோயில் காவல் ஆய்வாளர் அருண்குமார், புகாரின் பேரில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்ததை அடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

முன்னதாக, வைத்தீஸ்வரன் கோயில் தெற்கு வீதியில் இருந்து வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக போலீஸ் நிலையத்திற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட பாலமுருகன் மற்றும் அவரது மகள்கள் சார்பாக மனு கொடுத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் காவல் நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

