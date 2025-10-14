ETV Bharat / state

குடும்ப தகராறில் பறிபோன பிஞ்சுகளின் உயிர் - நெல்லையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கங்கைகொண்டான் அருகே குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு தாய் தற்கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிணற்றில் உயிரிழந்தவர்களை தேடிய தீயணைப்புத் துறையினர்
கிணற்றில் உயிரிழந்தவர்களை தேடிய தீயணைப்புத் துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 9:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: குடும்ப தகராறில், பெற்ற இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு, தாயும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விசாரணையில், நெல்லை மாவட்டம் கங்கைகொண்டான் அருகே உள்ள பருத்திகுளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்தையா - முத்துலெட்சுமி (27) தம்பதி. இவர்களுக்கு முத்தமிழ் (4), சுசிலா(3) என இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தனர். ஆனால் குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக கணவர் - மனைவி இடையே அவ்வப்போது தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை இருவருக்கும் இடையில் மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதில் ஆத்திரமடைந்த முத்தையா, மனைவி மற்றும் மகள்களை அவர்களது தாய் ஊரான கங்கைகொண்டான் அருகே உள்ள பருத்திகுளத்தில் கொண்டு விட்டுள்ளார். தொடர்ந்து, அன்றிரவு மாமியார் வீட்டிற்கு வந்த முத்தையா, மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இதனால் மனமுடைந்த முத்துலட்சுமி நேற்று தனது 2 குழந்தைகளையும் அழைத்து கொண்டு வெளியில் சென்றார். நீண்ட நேரமாகியும் வீட்டிற்கு வராததால், அவரது உறவினர்கள் அப்பகுதியில் தேடினர். அப்போது சத்திரம் காட்டுப் பகுதியில் உள்ள கிணற்றில் இரண்டு குழந்தைகளின் உடல் மிதப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை; பழிக்கு பழியா என போலீஸ் விசாரணை

இதுகுறித்து, உறவினர்கள் கங்கைகொண்டான் போலீசாருக்கும், தீயணைப்புத் துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், கிணற்றில் இருந்து இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் முத்துலெட்சுமியின் உடலையும் மீட்டனர். தொடர்ந்து, கங்கைகொண்டான் போலீசார் 3 பேரின் உடல்களையும் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், முத்தையா மற்றும் உறவினர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கணவர் - மனைவிக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில், தான் பெற்ற இரண்டு குழந்தைகளளையும் கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு, தாயும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையில் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளிய தாய்
நெல்லையில் தற்கொலை
SUICIDE IN TIRUNELVELI
கங்கைகொண்டான் போலீஸ்
3 PEOPLE DEAD IN TIRUNELVELI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.