காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவித்த தாய் - மகள்: வைரலாகும் வீடியோ!

காட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கித் தவித்த தாய் மற்றும் மகளை அப்பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக கயிறு கட்டி மீட்டனர்.

காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய பெண்
காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 5, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை அருகே கருமலை ஆற்றில் ஏற்பட்ட காட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கித் தவித்த தாய் மற்றும் மகளின் வீடியோ காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் வால்பாறை பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், நேற்று வால்பாறை அருகில் உள்ள அக்காமலை புல்மேடு பகுதியில் அதிகனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், கருமலை இரைச்சல் பாறை நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டியதால், கருமலை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

இந்த நிலையில், கருமலை பகுதியை சேர்ந்த சீதாலட்சுமி என்பவர் தனது மகளுடன் ஆற்றில் துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக காற்றாற்று வெள்ளம் அவர்களை சூழ்ந்தது. இதனால், அச்சமடைந்த இருவரும் பாறையின் மீது ஏறி நின்று காப்பாற்றும்படி கூச்சலிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: பேருந்து நிலையத்தில் ஒய்யாரமாக உலா வந்த காட்டெருமைகள் - பதறியடித்து ஓடிய பொதுமக்கள்!

அப்போது, அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா கோயில் மாதாந்திர ஆராதனைக்காக வந்திருந்த பக்தர்கள், தண்ணீரில் தத்தளித்த தாய், மகளை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தொடர்ந்து, உடனடியாக அங்கிருந்த இளைஞர்கள் உதவியுடன் கயிறு கட்டி ஆற்றிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர்.

காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வால்பாறை தீயணைப்புத் துறையினர், “ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் ஆற்றுப்பகுதிக்குள் இறங்க வேண்டாம். துணி துவைப்பதற்கோ, கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு ஆற்றில் இறங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்” என எச்சரித்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. தற்போது இதுகுறித்த வீடியோ காட்சி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

VALPARAIகாட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்குவெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய தாய் மகள்கருமலை ஆறுMOTHER DAUGHTER STRANDED IN FLOOD

