பெரியார் போதித்த பெண் கல்வி.... மகளுடன் சேர்த்து படித்து வெற்றி பெற்ற தாய்! - MOTHER DAUGHTER PASS IN 12TH EXAMS

பிளஸ் டூ தேர்வில் அம்மா, மகள் ஒரே நேரத்தில் தேர்ச்சி

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 8:47 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:02 PM IST 2 Min Read

கோயம்புத்தூர்: இன்று வெளியான 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளில் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தாய் மற்றும் மகள் இருவரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கோவை கணபதி அருகே உள்ள உடையாம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்புகிருஷ்ணன். இவரது மனைவி லாவண்யா. இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகள், மகன் உள்ளனர். இவர்களது மகள் அனன்யா மணியகாரம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அரசு மாநகராட்சி பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்நிலையில் அனன்யாவுடன், அவரது தாயார் லாவண்யாவும் தனித் தேர்வராக 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதினார். இந்நிலையில் இன்று 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தாயார் லாவண்யா வரலாறு மற்றும் பொருளாதாரப் பிரிவை தேர்ந்தெடுத்து 335 மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார். மகள் அனன்யா பொருளாதாரம் மற்றும் கணினி அறிவியல் பிரிவில் 548 மதிப்பெண் பெற்று தேர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து லாவண்யா கூறுகையில், ”நாங்கள் கணபதி அருகே உள்ள உடையாம்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். நானும், எனது மகளும் சேர்ந்து பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதினோம். மகள் 548 மதிப்பெண் வாங்கியுள்ளார். வழக்கமாக பெற்றோர் தான் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். ஆனால் என்னுடைய மகள் என்னை படிக்க வழி நடத்தினார். அதனால் இந்த மதிப்பெண் பெற முடிந்தது. மேலும் ஆசிரியர்களும் எனக்கு ஊக்கம் அளித்தனர். பிளஸ் டூ தேர்வில் அம்மா, மகள் ஒரே நேரத்தில் தேர்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

