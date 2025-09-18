ETV Bharat / state

ஆறாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண் கருத்தடைக்கு பயந்து மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பி ஓட்டம்

கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைக்கு பயந்து பெற்ற குழந்தையை தாய் மருத்துவமனையிலேயே விட்டுச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனை
தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 18, 2025 at 10:50 AM IST

சென்னை: ஆறாவது குழந்தை பெற்றெடுத்த தாயை மருத்துவர்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்ய கூறியதால், பெற்ற குழந்தையை மருத்துவமனையிலேயே தவிக்கவிட்டு தாய் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விசாரணையில், சென்னை தாம்பரத்தை அடுத்த சோமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார் (33). இவரது மனைவி மங்கை (31). திருமணமாகி 15 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இவர்களுக்கு 3 பெண் குழந்தைகள், 2 ஆண் குழந்தைகள் என மொத்தம் 5 குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், ஆறாவது முறை கர்ப்பம் தரித்த மங்கை, பிரசவத்திற்காக தாம்பரம் சானடோரியத்தில் உள்ள மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அங்கு மங்கைக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. ஆறு குழந்தை பெற்ற நிலையில், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மங்கையிடம் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால், அறுவை சிகிச்சைக்கு பயந்த மங்கை, பெற்ற குழந்தையை மருத்துவமனையிலேயே தவிக்க விட்டு விட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றார்.

மனைவி மாயமானதை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்த கணவர் ராஜ்குமார் மற்றும் அவரது உறவினர்கள் பல்வேறு இடங்களில் மங்கையை தேடினர். ஆனால், எங்கு தேடியும் அவர் கிடைக்காததால், இதுகுறித்து தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் ராஜ்குமார் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மாயமான மங்கையை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: இரவு வரை 'சேட்டிங்'.. விடிந்ததும் வேறொரு பெண்ணுடன் திருமணம்.. குமுறும் இளம்பெண்!

இந்த நிலையில், நேற்று மாலை மங்கை சோமங்கலம் பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். இதுகுறித்த அவரது கணவர் ராஜ்குமார் தாம்பரம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார். தகவலின் பேரில் போலீசார் மங்கையிடம் நேரில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், அவர் கருத்தடை சிகிச்சைக்கு பயந்தே குழந்தையை மருத்துவமனையில் விட்டுச் சென்றதாக போலீசாரிடம் மங்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கிடையில், தாயை பிரிந்த குழந்தை பால் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், மருத்துவர்கள் குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் செய்து தாய் மங்கையிடம் ஒப்படைத்தனர். கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைக்கு பயந்து பெற்ற குழந்தையை தாய் மருத்துவமனையிலேயே விட்டுச்சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைTAMBARAM GOVERNMENT HOSPITALகருத்தடை அறுவை சிகிச்சைFEAR OF FAMILY PLANNINGMOTHER ABANDONED IN TAMBARAM

