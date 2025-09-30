ETV Bharat / state

எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் கோர விபத்து.. 9 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு!

உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.

மருத்துவமனையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்ளும் காட்சி
மருத்துவமனையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்ளும் காட்சி (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 8:07 PM IST

சென்னை: வடசென்னை எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நடந்த கட்டுமான பணியின் போது நேரிட்ட விபத்தில், 9 வடமாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். ஒரு தொழிலாளி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தின் நான்காவது தளத்தில் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்டோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இன்று கட்டட பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக கட்டடம் இடிந்து விழுந்த நிலையில், அங்கு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கினர்.

9 பேர் உயிரிழப்பு

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் போலீசார், மீட்புப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். மீட்புப் பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த விபத்தில் 9 வட மாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தது உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்கள் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு தொழிலாளி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்தவர்களின் விவரம்; சுமன் கரிகாப், பிரயண்டோ, பப்பன் சொராங்க், முன்னா கெம்பிராய், சோர்புஜிட் துசன், தீபக் ராஜூங், திமராஜ் துசன், பிரையாங்டோ சரங், பாபிஜித் பங்குளு ஆகியோர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தகவல் அறிந்து அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு விரைந்த தமிழ்நாடு மின்வாரியத் துறையின் செயலாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்வாரிய நிறுவனத்தின் தலைவர் பொறுப்பு வகிக்கும் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் ஐ.ஏ.எஸ், விபத்து குறித்து வடமாநில ஊழியர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

