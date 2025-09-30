எண்ணூர் அனல்மின் நிலையத்தில் கோர விபத்து.. 9 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு!
உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.
Published : September 30, 2025 at 8:07 PM IST
சென்னை: வடசென்னை எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நடந்த கட்டுமான பணியின் போது நேரிட்ட விபத்தில், 9 வடமாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர். ஒரு தொழிலாளி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
வட சென்னை அனல் மின் நிலையத்தின் நான்காவது தளத்தில் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்டோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இன்று கட்டட பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக கட்டடம் இடிந்து விழுந்த நிலையில், அங்கு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கினர்.
9 பேர் உயிரிழப்பு
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் போலீசார், மீட்புப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். மீட்புப் பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த விபத்தில் 9 வட மாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தது உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்கள் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஒரு தொழிலாளி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உயிரிழந்தவர்களின் விவரம்; சுமன் கரிகாப், பிரயண்டோ, பப்பன் சொராங்க், முன்னா கெம்பிராய், சோர்புஜிட் துசன், தீபக் ராஜூங், திமராஜ் துசன், பிரையாங்டோ சரங், பாபிஜித் பங்குளு ஆகியோர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: எங்களது மிகப்பெரிய பயணம் தொடரும்: ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதி
தகவல் அறிந்து அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு விரைந்த தமிழ்நாடு மின்வாரியத் துறையின் செயலாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்வாரிய நிறுவனத்தின் தலைவர் பொறுப்பு வகிக்கும் ஜெ.ராதாகிருஷ்ணன் ஐ.ஏ.எஸ், விபத்து குறித்து வடமாநில ஊழியர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.