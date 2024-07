ஜிஎஸ்டி வசூலில் சாதனை படைத்த சேலம் கோட்டம்... எவ்வளவு கோடி தெரியுமா? - GST Collection in Salem Zone

சேலம்: இந்தியா முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரி (GST) அமலுக்கு வந்து நேற்றுடன் (ஜூலை 1) 7 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. அந்த வகையில் ஜிஎஸ்டி தினம் நாடு முழுவதும் ஜூலை மாதம் முதல் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நேற்று சேலம் அணைமேடு பகுதியில் உள்ள ஜிஎஸ்டி பவனில் ஜிஎஸ்டி விழா நடைபெற்றது.

மேலும், சேலம் மத்திய ஜிஎஸ்டி மற்றும் மத்திய கலால் வரியின் ஐஆர்எஸ் ஆணையாளர் சித்லிங்கப்பா தேலி தலைமை வகித்த இந்நிகழ்ச்சியில், தொழிலதிபர்கள், ஆடிட்டர்கள், கணக்காளர்கள், மத்திய, மாநில அரசு அலுவலர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய சேலம் ஜிஎஸ்டி ஆணையர் சித்லிங்கப்பா தேலி ஐஆர்எஸ், "இந்த 7 ஆண்டுகளில் வணிக நிறுவனங்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 53 ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு, ஜிஎஸ்டி சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், வரி செலுத்துவோரின் நலனுக்காக எளிமைப்படுத்தப்பட்டு மத்திய அரசு, கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.20.18 லட்சம் கோடி ஜிஎஸ்டி வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.

தற்போது, எளிய வரி மற்றும் "ஒரு நாடு - ஒரு சந்தை - ஒரு வரி" (One country, One market, One tax) என்ற இலக்கை நோக்கி நம் நாடு நகர்ந்து வருகிறது. ஜூலை 2017-ல் ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, சேலத்தில் சுமார் 36 ஆயிரமாக இருந்த வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை இந்தாண்டு (ஜூன் 2024) சுமார் 74 ஆயிரமாக, அதாவது இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது.