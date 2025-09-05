ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியின் வாகனம் 'திடீர்' முற்றுகை! தேனியில் என்ன நடந்தது?

போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்ற நிலையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அங்கு உள்ளதால் போலீசார் கூடுதல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தை முற்றுகையிட்டவர்கள்
எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தை முற்றுகையிட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 7:38 PM IST

1 Min Read

தேனி: எடப்பாடி பழனிசாமி பயணம் செய்த வாகனத்தை 100-க்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் திடீரென முற்றுகையிட்டு கோஷம் எழுப்பியதால் திடீர் பரபரப்பு நிலவியது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ’'மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’' என்ற பெயரில் பிரச்சார சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று (செப்.4) தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

ஆண்டிபட்டியில் நேற்று இரவு பிரச்சாரத்தை முடித்து விட்டு தேனி தனியார் விடுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தங்கி இருந்தார். இன்று காலையில் விவசாயிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துவதாக இருந்த நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.

இதை தொடர்ந்து மாலை 4 மணி அளவில் கம்பத்தில் நடைபெறும் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி தேனியில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றார். முன்னதாக செங்கோட்டையன் கூறிய கருத்து உள்பட பல்வேறு கேள்விகளை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய நிலையில், எதற்கும் பதில் அளிக்காமல் புறப்பட்டு சென்று விட்டார்.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள அனுமந்தம்பட்டியில், 'அஇஅதிமுக உண்மையான தொண்டர்கள்' என அடங்கிய பேனர்கள் மூலம் அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என வலியுறுத்தி 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் கட்சியினர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு, கோஷம் எழுப்பினர்.

இதனால் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி கம்பத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சி தலைவரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வாகனம் வந்த வழியில் பெண்கள் மற்றும் கட்சியினர் முற்றுகையிட போவதை முன்கூட்டியே அறிந்தும் காவல் துறையின் சார்பில் முறையான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பாஜகவில் வாரிசு அரசியல்? - நயினார் நாகேந்திரன் பரபரப்பு விளக்கம்!

மேலும் கம்பம் பகுதியில் பிரச்சாரத்தை முடித்து விட்டு போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்ற நிலையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வமும் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ளதால் போலீசார் கூடுதல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

EPS VEHICLE BLOCKEDஎடப்பாடி பழனிசாமி வாகனம் முற்றுகைஓபிஎஸ் தேனியில் முகாம்அதிமுக உட்கட்சி பூசல்EDAPPADI PALANISWAMI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.