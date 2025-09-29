பயமுறுத்தும் ரேபிஸ் - சென்னையில் இதுவரை 12,000-க்கும் மேற்பட்ட நாய்களுக்கு 'மைக்ரோ சிப்' பொருத்தம்!
சென்னையில் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்திய கால்நடை மருத்துவர் யார் என்ற தரவுகள் கூட கிடைக்கும் வகையில் உள்ளது.
சென்னை: சென்னையில் இதுவரை 12, 255 நாய்களுக்கு க்யூஆர் குறியீடு காலர்கள் மற்றும் முழுமையான தகவல்கள் அடங்கிய மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் தெரிவித்தார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்றக் கூட்டம், மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது, 170ஆவது வார்டு அதிமுக கவுன்சிலர் கதிர் முருகன், "சென்னையில் உள்ள நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்துவதால் என்ன பயன்?" என்று கேள்வியெழுப்பினார்.
சிப் பொருத்தும் பணியின் பயன் என்ன?
இதற்கு பதிலளித்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன், "சென்னையில் வீட்டு நாய் மற்றும் தெரு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்படுகிறது. வீட்டு நாய்களுக்கு உரிமையாளர்களே பொருத்த வேண்டும். தெரு நாய்களுக்கு மாநகராட்சியின் கால்நடை துறை மூலமாக பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன. மைக்ரோ சிப்பில் சம்பந்தப்பட்ட நாய்களின் இனப்பெயர், அங்க அடையாளம், உரிமையாளர் பெயர், ரேபிஸ் நோய்க்கு தடுப்பு ஊசி போடப்பட்டுள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் பதிவு செய்ப்பட்டிருக்கும்.
மேலும், சென்னையில் உள்ள அரசு மற்றும் அனைத்து தனியார் கால்நடை மருத்துவர்களின் பெயர்களும் மொத்தமாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்திய கால்நடை மருத்துவர் யார்? என்ற விவரம் கூட தெரியும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், ''வளர்ப்பு நாய்களை விலை கொடுத்து வாங்கும் உரிமையாளர்கள், உணவு உட்பட பராமரிப்பு தொகையை சமாளிக்க முடியாமல் நாய்களை நடுரோட்டில் விட்டு விடுகின்றனர். இதனால் அவை யாருடைய வளர்ப்பு நாய்? என்பதை கண்டறிய முடியவில்லை. ஆனால், நாய்களுக்கு சிப் பொருத்தப்பட்ட பின்னர், அதில் ஸ்கேன் செய்தால் யார் உரிமையாளர்? என்று எளிதாக கண்டறிய முடியும்.
நாய்களுக்கு சிப் பொருத்தும் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட பின்னர், அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால் அவையும் சரி செய்யப்படும். தெரு நாய்களுக்கு க்யூஆர் குறியீடு காலர்கள் மற்றும் மைக்ரோ சிப் பொருத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 12, 255 நாய்களுக்கு கியூஆர் குறியீடு காலர்கள் மற்றும் முழுமையான தகவல்கள் அடங்கிய மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, சென்னையில் நாய்கள் தொல்லை தாங்க முடியவில்லை என்றும், நாய்களை பிடிக்க வரும் ப்ளூ கிராஸ் குழுவும் நாய்க்கு காய்ச்சல் எனக் கூறி பிடிக்காமல் போய்விடுவதாகவும் 158 வது வார்டு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர் பாரதி குற்றம் சாட்டினார்.
இதற்கு பதிலளித்த மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன், " ப்ளூ கிராஸ் மட்டுமின்றி பிற அமைப்புகளும் நாய்களை பிடிக்கும் பணியில் உள்ளன. அவற்றின் எண்களும் வெளியிடப்படும்'' என்றார். இதனைத் தொடர்ந்து பதிலளித்த மேயர் பிரியா, "NGO-க்கள் மூலமாக நாய்களை பிடிக்க வரும் போது, உங்களுக்கும் தகவல் அளிக்க சொல்கிறோம். நீங்களும் உடன் இருந்து இந்த பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்" என்றார்.