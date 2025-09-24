2 ஆண்டுகளுக்கு பின் நிரம்பி வழியும் மோர்தானா அணை! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!
மோர்தானா அணை நிரம்பியிருப்பதையொட்டி சுற்றுலாப் பயணிகள் அங்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
Published : September 24, 2025 at 3:44 PM IST
வேலூர்: மோர்தானா அணை முழு கொள்ளளவை எட்டி, கடல் பொல் காட்சியளிப்பதால், பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் தமிழக - ஆந்திர எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது மோர்தானா அணை. இது சுற்றுப்புற கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு சாகுபடிக்கான நீர் ஆதாரமாக பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு இந்த அணை நிரம்பியது.
இந்நிலையில் ஆந்திராவில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழை காரணமாக, இந்த அணையானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது தனது முழு கொள்ளளவை எட்டியிருக்கிறது. இதனால் கே.வி. குப்பம், குடியாத்தம், பேரணாம்பட்டு மற்றும் காட்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் நீர் பஞ்சத்தை தாண்டி, நெல், சோளம் மற்றும் பருத்தி போன்ற பயிர்களை நடவு செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளனர்.
மேலும் வேலூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் குடிநீர் தேவைக்காகவும் இந்த நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் அணை நிரம்பியிருப்பது அங்குள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக நீர் பற்றாக்குறையால் பயிர் செய்வதை தவிர்த்து வந்த விவசாயிகள், இந்த ஆண்டு விரைந்து நடவுப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டத்தின் மிகப்பெரிய அணையான மோர்தானா அணை நிரம்பி வழிவதையொட்டி பொதுமக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் அணையை பார்வையிட அந்த பகுதிக்கு வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
திருவெண்ணைநல்லூரைச் சேர்ந்த விவசாயி முருகேசன் கூறுகையில், “கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நாங்கள் எல்லாரும் சாகுபடி செய்யமுடியாமல் தவித்து வந்தோம். இந்த முறை மோர்தானா அணை முழுமையாக நிரம்பியிருக்கிறது. இது எங்களுக்கு நம்பிக்கை தீபம் போல இருக்கிறது” என்றார்.
பேரணாம்பட்டைச் சேர்ந்த விவசாயி ராஜேந்திரன் கூறுகையில், “தண்ணீர் இருந்தால் தான் நெல் மணிகள் வளரும். சோளம், பருத்தி போன்றவற்றை நாங்கள் நிச்சயமாக நடுவோம். நீர்வரத்து இருப்பதால் இப்போது உரங்கள், விதை ஆகியவற்றை வாங்க நாங்கள் தயாராகி வருகிறோம்” என்கிறார்.
கே.வி. குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி சந்தோஷ், “மூலதனம் இல்லாமல் எங்களால் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் இப்போது நீர் இருப்பதால் வங்கியில் கடன் வாங்கி விவசாயம் செய்யலாம் என்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது” என்கிறார் மகிழ்ச்சியுடன்.