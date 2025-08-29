ETV Bharat / state

போதிய வெளிச்சமின்மையால் மேயர், துணை மேயர், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் தங்கள் செல்போன் டார்ச் வெளிச்சத்தின் மூலம் தீர்மான நகல் உள்ளிட்டவைகளை படிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர்.

மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் நடந்த கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம்
மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் நடந்த கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 10:45 PM IST

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட மின்தடையை சரிசெய்ய வழியின்றி, செல்போன் டார்ச் வெளிச்சத்தில் கூட்டம் நடத்தி முடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பேசுபொருளானது. மாநகராட்சியின் இந்த நிலையை கண்டித்து, அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

கும்பகோணம் மாநகராட்சியில் மொத்தம் 48 வட்டங்கள் உள்ளன. இந்த 48 வட்டங்களில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்திர கூட்டம் இன்று (ஆகஸ்ட் 29) மாலை வழக்கம் போல, பழைய மாநகராட்சி கட்டடத்தில் உள்ள படேல் கூட்ட அரங்கில் மேயர் கே. சரவணன், துணை மேயர் தமிழழகன் மற்றும் ஆணையர் காந்திராஜ் முன்னிலையிலும் தொடங்கியது.

கூட்டம் தொடங்கிய சில வினாடிகளில் மின்சாரம் திடீரென தடைப்பட்டது. மின் தடைக்கு மாற்று ஏற்பாடு எதுவும் இல்லாததால் கூட்டம் அரை மணி நேரம் நடக்காமல் இருந்தது. மேலும், இது மாநகராட்சியின் பழைய அலுவலக கட்டடம் என்பதால், இங்குள்ள ஜெனரேட்டர் பழுதடைந்து சீர் செய்யப்படாமலேயே இருந்துள்ளது.

புதிய மாநகராட்சி அலுவலகம் கட்டி, அலுவலகங்கள் அங்கு மாற்றி பல ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும், இன்னமும், அங்கு மாமன்ற கூட்ட அரங்கு கட்டுமான பணி நிறைவடையாத சூழலில், ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த பழைய அரங்கிலேயே கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இன்று மின் தடை ஏற்பட்டதால் வேறு வழியின்றி அரங்கின் வெளிப்புற கதவுகளை திறந்து, அதன் சிறிய வெளிச்சத்தில் கூட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இருப்பினும், போதிய வெளிச்சமின்மையால் மேயர், துணை மேயர், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் தங்கள் செல்போன் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தின் மூலம் தீர்மான நகல் உள்ளிட்டவைகளை படிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். பின்னர் ஒரு வழியாக அவசர அவசரமாக கூட்டம் நடத்தி முடிக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, கும்பகோணம் மாநகராட்சியின் இந்த நிலையை கண்டித்து அதிமுக மாமன்ற உறுப்பினர்களான ஆதிலட்சுமி ராமமூர்த்தி மற்றும் கௌசல்யா ஆகிய இருவரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

பல கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டும் கும்பகோணம் மாநகராட்சி நிர்வாகம், மாமன்ற கூட்டத்தை மின்வசதியின்றி மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் நடத்தி முடித்த சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

