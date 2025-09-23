தொழில் தொடங்க கடன் தருவதாக ரூ.17 லட்சம் மோசடி செய்த கும்பல் - ஒரே நாளில் பிடிபட்டது எப்படி?
பெயரை மாற்றிக் கூறி, தொழில் தொடங்க பணம் கேட்பவர்களை ஏமாற்றி வந்த கும்பலை அரியலூர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : September 23, 2025 at 1:26 PM IST
அரியலூர்: தொழில் தொடங்க கடன் தருவதாகக் கூறி 17 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த கும்பலை போலீசார் ஒரே நாளில் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோபிநாதன் (43). சொந்தமாக தொழில் தொடங்க நினைத்த இவர், தனது நிலத்தை 6 கோடி ரூபாய்க்கு அடகு வைக்க பல நிதி நிறுவனங்களிடம் முயற்சித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம், சக்கரவர்த்தி என்பவர் கோபிநாதனை செல்ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு தன்னை பைனான்சியர் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டதாக தெரிகிறது.
கோபிநாதனுக்கு 6 கோடி ரூபாய் தர தயாராக இருப்பதாக கூறிய சக்கரவர்த்தி, அவரிடம் 1 கோடிக்கு 2 லட்சம் வீதம் 6 கோடிக்கு 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் முத்திரைத்தாள் பத்திரம் 48 வாங்கி அதனை ஸ்கேன் செய்து வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்புமாறு கூறியுள்ளார். இதனை நம்பிய கோபிநாதன் முத்திரைத்தாள் வாங்க முயற்சித்தும் முடியாததால் அது குறித்து சக்கரவர்த்தியிடம் கூறியுள்ளார். அதற்கு அவர், அரியலூரில் தனது நண்பர் சிவசங்கர் என்பவர் கருவூல அதிகாரியாக இருப்பதாகவும், அவரிடம் சென்று பணம் செலுத்தி வாங்கி வருமாறும் கோபிநாதனிடம் கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பிய கோபிநாதன், அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் வைத்து சிவசங்கர் மற்றும் அவருடைய நண்பர் ஆனந்தை சந்தித்துள்ளார். கோபிநாதனிடம் முத்திரைத் தாளுக்காக ரூ.12 லட்சமும், கமிஷனாக 10 ஆயிரமும் பெற்றுள்ளார் சிவசங்கர். பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு, தன்னிடம் கையில் 23 முத்திரைத்தாள்கள் மட்டுமே இருப்பதாகவும், மீதமுள்ள பத்திர முத்திரைத்தாள்களை ஜெயங்கொண்டம் அரசு கருவூல அலுவலகத்திலிருந்து எடுத்து வருவதாகவும் கூறி விட்டு, கோபிநாதனை அங்கேயே நிற்க வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார்.
காரில் சென்ற சிவசங்கர் நீண்ட நேரமாகியும் திரும்ப வரவில்லை. எனவே ஜெயங்கொண்டம் அரசு கருவூலத்திற்கு சென்ற கோபிநாதன் அங்கு சிவசங்கரை தேடியுள்ளார். அவருடைய செல்ஃபோனுக்கும் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போகவே, சக்கரவர்த்திக்கு தொடர்பு கொண்டு இது குறித்து கூறியுள்ளார். அதற்கு சக்கரவர்த்தி, கோபிநாதனை தஞ்சாவூருக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியதுடன், தானே பத்திரங்களை நேரில் வந்து தருவதாக கூறியுள்ளார்.
அடுத்த நாள் சக்கரவர்த்தியை தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது முடியவில்லை. மேலும் சிவசங்கரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. பல வழிகளில் இவர்களை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்தும் முடியாமல் போகவே, தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த கோபிநாதன், அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஷ்வேஷ் பா.சாஸ்திரியிடம் 19.09.2025 அன்று நேரில் சென்று புகாரளித்துள்ளார்.
புகாரின் அடிப்படையில் முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டு, நேற்று (செப்.22) வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. கயர்லாபாத் காவல் ஆய்வாளர் வேலுச்சாமி, காவல் உதவி ஆய்வாளர் அமரஜோதி தலைமையிலான காவல் துறையினர், கரூர் மற்றும் திருப்பூரில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் தலைமறைவாக இருப்பதை அறிந்து அங்கு தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரியவந்தன.
கோபிநாதனிடம் தன்னை சக்கரவர்த்தி என்று அறிமுகம் செய்து கொண்ட நபரின் இயற்பெயர் செல்வராஜ் என்பதும், அந்த நபர் திருப்பூர் மாவட்டம் வாவிபாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரிய வந்தது. அதேபோல், சிவசங்கரின் இயற்பெயர் பிரகதீஷ் (39) என்பதும், இவர் கரூர் மாவட்டம் சுங்ககேட் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் இவர்களுக்கு உதவியதாக ஆனந்த் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
செல்வராஜிடமிருந்து ஒரு கார், 2 ஏடிஎம் கார்டுகள், 14,590 ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் 14 செல்ஃபோன்கள், 14 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவர் போலியான பெயர்களில் சிம்கார்டுகளை பயன்படுத்தி வந்ததும் தெரிய வந்தது. மேலும் இவர் மீது ஏற்கெனவே திருச்சி, செஷன் கோர்ட் காவல் நிலையத்தில் 2023-ம் ஆண்டு 2 மோசடி வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பிரகதீஷிடமிருந்தும் 3 செல்ஃபோன்கள், 4 ஏடிஎம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனந்த் இடமிருந்து செல்ஃபோன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து கோபிநாதனை போன்றே திருச்சியைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் (50) என்பவரிடமும் கடன் வாங்கி தருவதாகக் கூறி 5.1 லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றியது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட நபர்களை ஒரே நாளில் கண்டுபிடித்து கைது செய்த தனிப்படை போலீசாரை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.