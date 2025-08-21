சென்னை: நாட்டை ஜனநாயக பாதையில் இருந்து திசைத் திருப்புவதற்காகவே கருப்பு சட்டத்தை ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் இன்று முன்னாள் அமைச்சர் இரகுமான்கான் எழுதிய நூல்கள் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு இரகுமான்கான் எழுதிய ‘நியாயங்களின் பயணம்’, ‘மெளனமாய் உறங்கும் பனித்துளிகள்’, ‘உலகமறியா தாஜ்மஹால்கள்’, ‘பூ... பூக்கும் இலையுதிர் காலம்’, ‘வானம் பார்க்காத நட்சத்திரங்கள்’ ஆகிய 5 நூல்கள் மற்றும் ‘இடி முழக்கம்’ என்ற தலைப்பில் இரகுமான்கானின் சட்டமன்றப் பேருரைகள் ஆகிய நூல்களை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
விழாவில் முதலமைச்சர் பேசியபோது, “இரகுமான்கானின் பேச்சுக்கும் எழுத்துக்கும் ரசிகன் நான். என்னைப் பொறுத்தவரை அவர் ஒரு ஸ்டார் பேச்சாளர். அவர் பேச்சு, சட்டமன்றத்தில் இடிமுழக்கமாவும், தமிழ்நாடு முழுவதும் வெடிமுழக்கமாகவும் எதிரொலிக்கும். நாட்டை சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நகர்த்த, புலனாய்வு அமைப்புகளை வைத்து தங்களுக்கு எதிரானவர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய, நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஒரு கருப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்.
இதற்கு முன்பு, குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம், வக்ஃபு திருத்தச் சட்டம் என சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக பல்வேறு சட்டங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்தனர். அப்போதெல்லாம் இந்த சட்டங்களை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எப்படி கடுமையாக எதிர்த்ததோ, அதேபோல இந்த கருப்பு சட்டத்தையும் எதிர்க்கும். மக்கள் பிரச்சனையை திசை திருப்பவே இப்படியெல்லாம் செய்கின்றனர். மக்களுடைய கவனத்தை திருப்புவது மட்டுமல்ல, நாட்டையே ஜனநாயக பாதையில் இருந்து திசை திருப்புவதற்காக இப்படி செய்கின்றனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், சிறுபான்மை மக்களுக்கு எப்போதும் போல திமுக துணை நிற்கும் என்றும், திமுக மக்களுக்காகவும், சமுதாயத்திற்காகவும், குறிப்பாக, சிறுபான்மை சமுதாய மக்களுக்காக துணை நிற்கும் என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொகிதீன், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பிரதமர், மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஊழல் அல்லது கடுமையாக குற்றச்சாட்டில் 30 நாட்கள் தொடர்ந்து சிறையில் இருந்தாலே அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் மசோதாவை மக்களவையில் நேற்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார். தற்போது அந்த மசோதாவானது நாடாளுமன்ற நிலைக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் இதனை கருப்பு சட்டம் என்று விமர்சித்துள்ளார்.