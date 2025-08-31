சென்னை: அரசு முறைப் பயணமாக ஜெர்மனி சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, அந்நாட்டில் வசிக்கும் தமிழர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அரசு முறை பயணமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 7 நாள் பயணமாக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளார். முதலமைச்சருடன் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், செயலர்கள், அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா, பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் உடன் சென்றுள்ளனர்.
எமிரேட்ஸ் விமானத்தில் நேற்று காலை 9.50 மணிக்கு ஜெர்மனி புறப்பட்ட முதலமைச்சர் இரவு 9 மணியளவில், ஜெர்மனியின் டியோட்ஸ்லாந்த் நகரை சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு ஜெர்மனிவாழ் தமிழர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அவர்களிடம் மகிழ்ச்சியாக உரையாற்றிய ஸ்டாலின், தனித்தனியே நலம் விசாரித்தார். பின்னர், அங்கு வந்திருந்த குழந்தைகளை ஏந்தி உச்சி முகர்ந்தார்.
பின்னர், இதுகுறித்து முதலமைச்சர் தனது எக்ஸ் பதிவில், “ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்களின் அன்பால் மெய்சிலிர்க்கிறேன். இங்குள்ள தமிழ் உறவுகளை சந்தித்ததில் பெரு மகிழ்ச்சி. நமது தமிழ்நாட்டின் பெருமை மற்றும் வலிமையை வெளிப்படுத்தி, புதிய தொழில்களையும், முதலீடுகளையும் ஈர்ப்பதற்காக வந்துள்ளோம். இந்த பயணம் நமது தமிழ்நாட்டின் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க வழிவகுக்க வேண்டும்” எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் இன்று (ஆக.31), ஜெர்மனியில் முதலீட்டாளர்களை சந்திக்கிறார். இதையடுத்து, பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் ஜெர்மனி நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. அதேபோல, முதலீட்டாளர்களிடம் பேசும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை விளக்கி, அங்கு முதலீடு செய்யுமாறு அவர்களிடம் அழைப்பு விடுக்கவுள்ளார்.
Hallo #Deutschland! 🇩🇪— M.K.Stalin (@mkstalin) August 31, 2025
Embraced by the affection of my Tamil family here, I step forward with pride to showcase Tamil Nadu’s strengths, attract investments, and forge partnerships for a brighter future.@TRBRajaa @eoiberlin #CMStalinInEurope pic.twitter.com/cyNMcannRB
இதையடுத்து, ஜெர்மனியில் பயணத்தை முடித்துக் கொள்ளும் முதலமைச்சர், நாளை (செப். 1), இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனுக்கு புறப்படுகிறார். அங்கு செப். 2ஆம் தேதி கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, தொழில்முனைவோர்களை சந்திக்கிறார். தொடர்ந்து, செப்.3ஆம் தேதி லண்டனில் நடைபெறும் முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்று தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க அழைப்பு விடுக்கிறார்.
பின், 4ஆம் தேதி லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் அயலக தமிழர் நலவாரியம் சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பெரியார் படத்தை திறந்து வைக்கிறார். செப்.6 ஆம் தேதியும் அயலக தமிழர் நலவாரியம் சார்பில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். இதையடுத்து, செப்.7 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் இங்கிலாந்தில் இருந்து புறப்பட்டு, செப். 8ஆம் தேதி காலை சென்னை திரும்ப உள்ளார்.